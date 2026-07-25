Madagascar: Coopération - Russamada TV rapproche la Russie et le pays

La diversité culturelle et les liens de coopération entre Madagascar et la Russie étaient au coeur du dernier numéro de Russamada TV. Invité de l'émission, le chargé d'affaires de la Fédération de Russie à Madagascar, Alexeï Sergueïevitch, a présenté les similitudes entre les deux nations et les perspectives de collaboration. Diffusée sur une chaîne de télévision russe et réalisée avec l'appui de l'agence African Initiative, l'émission a également permis au public malgache de découvrir la place Rouge de Moscou, symbole historique de la capitale russe. Les téléspectateurs ont aussi pu suivre une initiation à la langue russe.

Au cours de l'entretien, le diplomate a insisté sur la richesse culturelle qui caractérise les deux pays. Il a rappelé que Madagascar, à l'image de la Russie, rassemble différentes communautés vivant dans un esprit de respect et de dialogue. La Russie compte notamment près de 190 groupes ethniques et plus de 150 langues. Selon Alexeï Sergueïevitch, cette diversité constitue un point de rapprochement entre les deux peuples, qui partagent également des valeurs comme l'hospitalité, l'attachement aux traditions, la solidarité et l'entraide.

Le représentant d'African Initiative a, de son côté, salué le soutien de l'ambassade de Russie à Madagascar dans la réalisation des projets de l'agence, ainsi que la participation de l'équipe de TVM au développement de l'émission. À travers Russamada TV, les organisateurs souhaitent renforcer les échanges culturels et contribuer à une meilleure connaissance mutuelle entre les peuples russe et malgache.