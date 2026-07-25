Madagascar: Partenariat - Le tennis s'offre un nouvel allié

La Fédération malagasy de tennis (FMT) bénéficie désormais du soutien de la Sipem Banque.

Le partenariat, conclu pour une première durée d'un an, a été annoncé jeudi lors d'une brève conférence de presse à l'Acsa d'Ambohidahy et vise à apporter un appui logistique et financier aux activités de la fédération et à contribuer au développement de la discipline dans la Grande Île.

Parmi les premières actions prévues figure l'organisation du tournoi Sipem Banque, annoncé pour le mois d'octobre, ainsi que l'appui de la banque au championnat de Madagascar de tennis cette année.

« La banque apporte un soutien logistique et financier au tennis, soutient le sport malgache et reste ouverte à ceux qui souhaitent collaborer avec elle. C'est aussi un engagement sociétal pour nous, et c'est la raison pour laquelle nous soutenons le tennis malgache », explique Lanja Randriatsimialona, directrice générale adjointe chargée du Développement de la Sipem Banque.

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De son côté, Hary Manohisoa Andriantefihasina, président de la FMT, salue cette collaboration.

« La FMT a besoin du soutien des banques, comme celui apporté par la Sipem Banque, pour faire progresser le tennis. La fédération ne dispose pas de ressources propres suffisantes et les partenariats sont indispensables pour poursuivre son développement », souligne-t-il.

Le président de la FMT a également remercié la Sipem Banque pour son engagement, qui constitue une opportunité importante pour faire évoluer le tennis. Cette première collaboration est prévue pour un an, avant une éventuelle prolongation selon les résultats et les perspectives communes.