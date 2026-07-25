Congo-Brazzaville: Climat et gestion de l'eau - Le pays veut mobiliser les financements internationaux

Face au défi pressant du dérèglement climatique, la République du Congo s'engage dans un virage stratégique majeur pour sécuriser et valoriser ses ressources en eau. Réunis à Brazzaville du 21 au 23 juillet sous l'égide de l'Union africaine et du Global water partnership, plus de trente acteurs clés de la scène nationale, notamment des représentants ministériels, des experts sectoriels, des membres de la société civile, des universitaires et partenaires internationaux ont pu structurer la réponse climatique du pays.

Bien que le Congo subisse de plein fouet l'impact de la variabilité hydrologique, la desserte en eau potable reste un véritable casse-tête puisque le pays se heurte encore trop souvent à la complexité des mécanismes financiers internationaux.

Pour inverser la tendance, le premier volet des travaux s'est concentré sur les exigences opérationnelles du Fonds vert pour le climat (FVC). L'objectif a été de cartographier avec précision les besoins nationaux en matière de préparation, renforcer les capacités institutionnelles et garantir l'alignement stratégique sur les critères environnementaux, sociaux et de genre imposés par le FVC. « Il ne s'agit plus seulement de subir les effets du changement climatique, mais de doter nos institutions des outils nécessaires pour concevoir des dossiers bancables et capter les investissements là où ils se trouvent », a souligné l'un des participants aux ateliers.

Au-delà de la mise à niveau institutionnelle, les journées des 22 et 23 juillet ont jeté les bases concrètes de la stratégie nationale à travers deux leviers opérationnels, notamment le Programme d'investissement dans le secteur de l'eau, et une feuille de route globale visant à identifier, prioriser et planifier les projets d'infrastructure hydraulique à fort impact pour l'agriculture, l'énergie et la santé.

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Répartis en plusieurs groupes de travail, les participants ont abordé la gestion de l'eau sous tous ses angles : gouvernance locale, évaluation des vulnérabilités territoriales, usages productifs et intégration du secteur privé. L'implication des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso ainsi que des organisations de jeunesse témoigne la volonté du gouvernement de bâtir un modèle participatif et durable.

À l'issue des trois jours de concertation intense, la République du Congo est ressortie avec une feuille de route consensuelle et un portefeuille d'actions prêt à alimenter la diplomatie climatique du pays. Une étape décisive vers la transformation résiliente de son secteur de l'eau.