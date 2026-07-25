Congo-Brazzaville: Activité présidentielle - Denis Sassou N'Guesso en séjour à Libreville

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé à Libreville, au Gabon, le 23 juillet, où il a pris part, le 24 juillet, à la cérémonie civile du mariage de son petit-fils, Omar Denis Junior Bongo Ondimba, avec Julia Otto Bongo.

À son arrivée à l'aéroport international Léon-Mba, le chef de l'État congolais a été accueilli par le vice-président de la République gabonaise, Barro Chambrier. Après les honneurs militaires, les hymnes nationaux des deux pays, La Congolaise et La Concorde, ont été exécutés en signe de bienvenue.

Au salon d'honneur, le personnel de l'ambassade de la République du Congo au Gabon est venu saluer le président de la République. À l'extérieur de l'aéroport, des membres de la communauté congolaise établis au Gabon étaient également mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux.

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Le mariage civil d'Omar Denis Junior Bongo Ondimba est intervenu après leur union coutumière, célébrée le 28 août 2025 à Ollombo, en République du Congo. Les festivités organisées à Libreville ont été accompagnées d'un important volet social marqué par des consultations médicales gratuites, des dons de forages d'eau potable, la distribution de kits alimentaires ainsi que l'organisation de festivals culturels, dans un esprit de solidarité nationale.