Sénégal: Stelle Natty lance Rayonne au profit de jeunes talents de Bambilor

L'artiste Stelle Natty a dévoilé, ce vendredi 24 juillet, Rayonne, un EP de trois titres qui allie création musicale et engagement social. Au-delà de son univers afropop aux sonorités africaines, ce projet entend contribuer à la formation de jeunes musiciens à Bambilor grâce au financement d'une école de musique.

Composé des morceaux Trust, Héritage et Rayonne, l'EP porte un message d'espoir et d'affirmation de soi. « Faites confiance à votre héritage et rayonnez », invite l'artiste, qui encourage chacun à « embrasser son identité, à croire en son potentiel et à transformer son histoire en une force ».

Le projet revêt également une dimension solidaire. Selon le communiqué, 50 % des recettes générées par les ventes de l'EP seront reversées au projet Teranga École de Musique, afin de financer la première classe de musique de Bambilor, sous la direction de Pierre Diouf. Cette école ambitionne de rendre l'apprentissage musical accessible aux jeunes talents.

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La première promotion sera composée de dix enfants de Bambilor, sélectionnés en fonction de leurs excellents résultats scolaires. Ils suivront une formation en piano, guitare et batterie, avec pour objectif de développer leur créativité, leur discipline et leur confiance en eux à travers la pratique musicale.

À travers cette initiative, Stelle Natty affirme sa volonté de faire de la musique « un vecteur de transformation sociale et d'impact durable ». Le communiqué souligne que chaque achat ou écoute de l'EP contribuera directement à offrir à ces jeunes une opportunité de découvrir et de développer leur talent musical.

Présentée comme une représentante de la nouvelle génération de femmes bassistes africaines, Stelle Natty puise ses influences dans le gospel, la pop, la soul et l'afrofusion. Son projet artistique s'inscrit dans une démarche de transmission, avec la conviction que « l'art peut inspirer, rassembler et créer des opportunités »