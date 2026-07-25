Sénégal: Everton annonce le départ d'Idrissa Gana Gueye

Entre Idrissa Gana Gueye et Everton, l'histoire est terminée. Le Sénégalais de 36 ans quitte l'équipe en tant qu'agent libre.

Une énorme page se tourne du côté d'Everton. Les Toffees ont annoncé, dans la soirée du 24 juillet 2025, le départ d'Idrissa Gana Gueye. Ce dernier, dont le contrat est arrivé à échéance le 30 juin dernier, ne renouvellera pas. Le milieu de terrain de 36 ans avait effectué son retour en 2022 en provenance du PSG, alors qu'il avait déjà porté le maillot d'Everton entre 2016 et 2018. Le double champion d'Afrique a disputé 236 matchs avec le club de la Mersey. Il devrait rejoindre l'Arabie saoudite.

« Everton confirme le départ d'Idrissa Gana Gueye, qui a rendu d'immenses services aux Blues pendant sept saisons... », lit-on dans un communiqué publié par l'écurie anglaise.

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Son désormais ex-entraîneur, David Moyes, a aussi eu des mots pour le métronome. « Tout le monde à Everton est extrêmement reconnaissant envers Gana pour son dévouement, son professionnalisme et son influence sur le terrain tout au long de ses deux passages au sein du club. Ses qualités de leader, tant au sein du vestiaire qu'en dehors, se sont avérées cruciales, en particulier lors de notre dernière saison à Goodison. Son engagement envers le club, pendant toutes ces années, a été exceptionnel. Toutes les personnes liées à Everton remercient Gana - il sera toujours le bienvenu au club - et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, tout le meilleur pour l'avenir. »