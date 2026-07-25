Sénégal: Extension du Train express régional vers Thiès - Un mémorandum d'entente signé entre le pays, l'AFD et l'UE

Le ministère des Transports terrestres et aériens, la Société nationale de gestion du patrimoine du Ter (Senter), l'Agence française de développement (Afd) et l'Union européenne (Ue) ont signé, le vendredi 24 juillet, un mémorandum d'entente sur l'extension du Ter à Thiès.

Un financement de 10 millions d'euros a été mobilisé par l'Afd et l'Union européenne. Il est destiné à réaliser les études techniques, économiques, sociales et environnementales nécessaires à la préparation de cette extension.

La cérémonie a été présidée par Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens. Selon le ministre, cette extension, identifiée comme une priorité de l'Agenda de transformation Sénégal 2050 et en cohérence avec les recommandations des États généraux des transports, constitue également la première étape opérationnelle du futur corridor Dakar-Tambacounda à écartement standard.

Il a ajouté qu'après la première phase reliant Dakar à Diamniadio et l'extension en cours vers l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass, le prolongement jusqu'à Thiès donnera au Ter sa véritable dimension régionale, voire nationale.

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Abdoul Ahad Ndiaye a expliqué que les études qui seront financées permettront de définir les caractéristiques techniques, économiques, environnementales et sociales du projet, en vue de faciliter la mobilisation des financements nécessaires à sa réalisation. Il a salué l'engagement de l'Afd, partenaire historique du Ter, dont l'expertise, l'accompagnement technique et le soutien financier ont, selon lui, contribué à faire de cette infrastructure une référence continentale en matière de transport ferroviaire moderne.

Pour Christine Fages, ambassadeur de France au Sénégal, ce mémorandum pose les bases de la troisième phase du Ter, qui devrait contribuer à désengorger l'axe Dakar-Thiès, réduire les émissions de CO₂ et renforcer la connectivité entre les pôles économiques du pays.

Quant à Nathalie Brajard Vom, la représentante de l'Union européenne, elle a indiqué que les études d'avant-projet devront permettre d'identifier les meilleures solutions techniques afin d'orienter des investissements solides et durables pour la réalisation de cette infrastructure.