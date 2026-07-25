Afrique de l'Ouest: BRVM - La banque BIIC Bénin à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

Au terme de la journée de cotation de ce vendredi 24 juillet 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la Banque Internationale pour l'industrie et le commerce (BIIC) du Bénin se retrouve à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

Ce titre voit ainsi son cours s'établir à 7 615 FCFA contre 7085 FCFA la veille, soit une hausse de 7,48% en valeur relative et 530 FCFA en valeur absolue. En l'espace de deux jours, le cours de l'action BIIC Bénin connait une augmentation de 1 020 FCFA.

Les dirigeants de cette banque béninoise ont annoncé le paiement le 31 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, d'un dividende annuel de 14,705 milliards de FCFA, correspondant à un dividende net par action de 254,6 FCFA. C'est cette perspective de gain que les investisseurs ont anticipé en misant sur ce titre.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 4 750 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,50% à 7 845 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 2,91% à 28 305 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 2,89% à 8 900 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 3 795 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,17% à 2 905 FCFA), ETI Togo (moins 2,67% à 73 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 8 700 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 5 300 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 2,214 milliards de FCFA contre 1,909 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une augmentation de 103,32 milliards, en passant de 18 554,204 milliards de FCFA la veille à 18 657, 524 milliards de FCFA ce 24 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 8,11 milliards, en s'établissant à 13 007,700 milliards FCFA contre 13 015,810 milliards FCFA le jeudi 23 juillet 2026.

L'indice BRVM Composite a progressé 0,56% à 484,32 points contre 481,64 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,67% à 230,73 points contre 229,20 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,94% à 177,10 points contre 175,45 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une hausse de 0,29% à 368,38 points contre 367,31 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une hausse de 0,55% à 192,27 points contre 191,21 points précédemment.