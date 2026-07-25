Afrique: Stats d'avant-match - Le Maroc lance sa CAN Féminine 2026 face au Kenya

Le Maroc et le Kenya coupent le ruban de leur parcours dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, lors d'un choc du Groupe A ce dimanche au Stade Moulay El Hassan de Rabat (coup d'envoi à 21h00 heure locale ; 20h00 GMT).
Les faits marquants du match
- Sur les 13 éditions précédentes de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, le pays hôte s'est imposé d'entrée à 11 reprises. Les organisateurs n'ont concédé qu'une seule défaite et un seul match nul lors de leur entrée en lice.
- La seule nation hôte à s'être inclinée d'entrée est l'Afrique du Sud en 2004, lourdement battue 3-0 par le Ghana.
- Dans 9 des 13 derniers matchs d'ouverture disputés par le pays hôte, ce dernier a gardé sa cage inviolée. Les seules exceptions sont la défaite de l'Afrique du Sud 3-0 contre le Ghana (2004), la victoire du Nigeria 4-2 face à la Guinée équatoriale (2006), le succès sud-africain 2-1 devant la Tanzanie (2010) et le nul 2-2 du Maroc contre la Zambie lors de la dernière édition.
- Le plus large succès d'un pays hôte en ouverture remonte à 1998, avec la démonstration du Nigeria face au Maroc (8-0).
- Depuis le revers de l'Afrique du Sud en 2004, le pays hôte est resté invaincu lors de son premier match sur les neuf derniers tournois (8 victoires, 1 nul).
- Avant le nul du Maroc contre la Zambie lors de la dernière édition, la nation organisatrice restait sur une série de huit victoires consécutives pour son entrée en matière.
- Avant que le Maroc ne concède un but d'entrée en 2024, les six pays hôtes précédents avaient tous débuté par un clean sheet.
- Les nations hôtes ont atteint la finale à 9 reprises. Le Nigeria s'est imposé à domicile trois fois (1998, 2002, 2006), imitations réussies par la Guinée équatoriale en 2008 et 2012.
- Lors des trois dernières apparitions d'un pays hôte en finale, le Cameroun en 2016, puis le Maroc en 2022 et 2024, le pays organisateur a échoué sur la dernière marche. L'Afrique du Sud en 2000 est la seule autre nation à avoir perdu une finale à domicile.
- Le Maroc et le Kenya prennent le départ de leur 5e et 2e CAN Féminine respectives dans ce duel du Groupe A au Stade Moulay El Hassan de Rabat.
- Cette rencontre constitue le tout premier affrontement entre ces deux nations à la CAN Féminine.
- Le Maroc croise le fer avec un adversaire d'Afrique de l'Est pour la deuxième fois seulement de son histoire dans la compétition. La seule confrontation précédente s'était soldée par un succès 3-1 contre l'Ouganda en phase de groupes (2022), grâce à deux pénalties de Rosella Ayane et Ghizlane Chebbak, et un but intercalé de Nesryne El Chad.
- Le Kenya affronte un pays hôte pour la première fois à la CAN Féminine.
- Les trois seuls matchs disputés par le Kenya dans la compétition remontent à ses débuts en 2016, tous face à des sélections d'Afrique de l'Ouest.
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Maroc - Les chiffres clés
- Participations à la CAN Féminine : 4 (1998, 2000, 2022, 2024).
- Meilleur résultat : Finaliste (2022, 2024).
- Participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA : 1 (2023).
- Le Maroc décroche sa qualification pour sa 5e phase finale, la troisième consécutive.
- C'est la première fois que les Lionnes de l'Atlas enchaînent trois participations consécutives à la CAN Féminine.
- Le Maroc a fait ses débuts lors de l'édition inaugurale en 1998.
- Les Marocaines ont quitté la compétition dès la phase de groupes lors de leurs deux premières apparitions (1998 et 2000).
- Le Maroc reste sur deux places de dauphin consécutives, s'inclinant face à l'Afrique du Sud en 2022 et le Nigeria en 2024.
- Lors de la finale 2024, les Marocaines ont renversé leur avantage de 2-0 pour finalement s'incliner 3-2 contre le Nigeria. Deux ans plus tôt, elles tombaient 2-1 face aux Sud-Africaines.
- Le Maroc est toujours sous la houlette du technicien espagnol Jorge Vilda, sacré champion du monde avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde Féminine 2023.
- Le Maroc accueille le tournoi pour la troisième fois, et ce, pour la troisième édition consécutive.
- Les Lionnes de l'Atlas restent sur une série de deux matchs sans victoire en phase finale. Elles ont éliminé le Ghana aux tirs au but après un nul 1-1 en demi-finale, avant de s'incliner 3-2 en finale contre le Nigeria en 2024.
- Lors de leurs six premiers matchs dans l'histoire du tournoi (1998 et 2000), elles n'avaient signé qu'un seul succès (face à l'Égypte en 1998), pour 1 nul et 4 défaites.
- Bilan du Maroc lors de ses premiers matchs de CAN : 1 victoire, 1 nul, 2 défaites.
- Lors de leurs deux premières participations, les Marocaines avaient mordu la poussière d'entrée : défaite 8-0 contre le Nigeria en 1998 et 4-1 face au Cameroun en 2000.
- Elles l'avaient emporté 1-0 contre le Burkina Faso pour leur premier match en 2022, grâce à une réalisation de Ghizlane Chebbak à la 29e minute.
- En 2024, le Maroc a concédé le nul 2-2 face à la Zambie après avoir été mené deux fois au score, Chebbak arrachant le point du nul à la 87e minute.
- Le Maroc n'a gardé sa cage inviolée qu'à une seule reprise lors d'un match d'ouverture (succès 1-0 contre le Burkina Faso en 2022).
- Les quatre matchs d'ouverture du Maroc ont généré un total de 18 buts (4 marqués, 14 encaissés), soit une moyenne de 4,5 buts par match.
- En 18 rencontres disputées à la CAN Féminine, le bilan global du Maroc est de 8 victoires, 4 nuls et 6 défaites.
- Les Lionnes de l'Atlas sont invaincues lors de leurs six derniers matchs de poule. Leur dernier revers en phase de groupes remonte à 2000 (3-0 contre le Ghana) ; elles ont enchaîné depuis 5 victoires et 1 nul.
- Le Maroc a trouvé le chemin des filets lors de ses 12 derniers matchs de CAN. La dernière fois qu'il est resté muet remonte au match contre le Ghana en 2000.
- Une seule des 18 rencontres du Maroc à la CAN s'est achevée sans le moindre but (un 0-0 contre la RD Congo en 1998).
- Les 15 derniers matchs du Maroc à la CAN ont tous vu au moins un but inscrit.
- La défense marocaine a cédé lors de ses trois dernières sorties à la CAN.
- Le dernier clean sheet des Marocaines remonte à leur victoire 1-0 contre le Sénégal en phase de groupes en 2024.
- Ce match solide face au Sénégal représente l'unique rencontre sans encaisser de but sur leurs 9 derniers matchs dans le tournoi.
- Plus largement, le Maroc a gardé sa cage inviolée 3 fois sur ses 12 derniers matchs (victoires 1-0 contre le Sénégal en 2022 et 2024, et 1-0 contre le Burkina Faso en 2022).
- Lors des deux dernières éditions, le Maroc s'est vu accorder six pénalties dans le jeu et les a tous transformés.
- Séances de tirs au but incluses, le Maroc reste sur une série de 15 pénalties réussis consécutifs à la CAN Féminine.
- Ghizlane Chebbak est la meilleure marqueuse de l'histoire du Maroc à la CAN avec 8 réalisations.
- Chebbak a inscrit 3 buts en 2022 et 5 buts lors de l'édition 2024.
- Sept de ses huit buts ont été inscrits en phase de groupes.
- Son seul but dans le tableau final a été inscrit lors de la finale 2024, où elle avait ouvert le score pour les Lionnes (défaite 3-2 contre le Nigeria).
- Ce revers en finale 2024 est le seul match perdu par le Maroc lorsque Chebbak a trouvé le chemin des filets (5 victoires sur les 5 autres matchs).
- Chebbak reste la seule joueuse marocaine à avoir inscrit un triplé dans l'histoire de la CAN Féminine (lors du succès 4-2 contre la RD Congo en phase de groupes en 2024).
- Chebbak affiche un 100 % de réussite sur pénalty à la CAN (3 sur 3).
Kenya - Les chiffres clés
- Participation à la CAN Féminine : 1 (2016).
- Meilleur résultat : Phase de groupes (2016).
- Participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA : Aucune.
- Dix ans après sa première et unique apparition à la CAN Féminine en 2016, le Kenya signe son grand retour sur la scène continentale.
- Les Kényanes ont écarté la Tunisie et la Gambie lors des éliminatoires pour valider leur billet après une décennie d'absence.
- Au premier tour de qualification, le Kenya a disposé de la Tunisie (1-0 au cumulé) grâce à un nul 0-0 à domicile à l'aller, suivi d'un succès 1-0 à Sousse au retour grâce à Terry Engesha.
- Au deuxième tour, Mwanalima Adam Jereko (HB Køge), déjà buteuse à l'aller, a inscrit le seul but du match retour pour sceller la qualification face à la Gambie (4-1 au cumulé).
- Lors de sa première participation en 2016, le Kenya avait été éliminé dès le premier tour.
- La sélection avait débuté par deux revers consécutifs sur le score de 3-1 (contre le Ghana et le Mali), avant de s'incliner 4-0 face au Nigeria.
- Esse Akida avait pourtant ouvert le score à la 23e minute lors du match inaugural contre le Ghana en 2016, avant que les Harambee Starlets ne craquent en seconde période (défaite 3-1).
- Le Kenya est toujours en quête de ses tous premiers points dans la compétition.
- L'équipe vise également la première victoire de son histoire à la CAN.
- Les Kényanes n'ont encore jamais réussi à garder leur cage inviolée dans un match de CAN Féminine.
- Pour préparer le tournoi, le Kenya a emmagasiné une précieuse expérience internationale en disputant les FIFA Women's Series à Nairobi en avril dernier, aux côtés de l'Australie, de l'Inde et du Malawi (également qualifié pour la CAN).
- La sélection est dirigée par Beldine Odemba, ancienne internationale kényane et titulaire de la Licence A CAF.
- Nommée sélectionneuse des Harambee Starlets en septembre 2023, Odemba a également été à la tête de la sélection féminine U20 du Kenya.
- Sur le plan national, elle a mené le club des Police Bullets au titre de champion du Kenya (Kenyan Women's Premier League) lors de la saison 2023/24.