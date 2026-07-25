De grands diffuseurs internationaux, dont beIN Sport et la chaîne britannique Channel 4 (partenaires historiques de la CAF), DAZN en Europe, Ziggo, ainsi que CANAL+ en Afrique francophone, assureront la retransmission de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine), Maroc 2026, dont le coup d'envoi sera donné à Rabat le dimanche 26 juillet 2026.

La liste comprend également d'importants diffuseurs africains tels que la SNRT pour le pays hôte, le Maroc, la SABC en Afrique du Sud, AZAM Media pour une partie de l'Afrique de l'Est (notamment la Tanzanie), ainsi que BBC Radio pour plusieurs territoires d'Afrique subsaharienne.

Plus de 18 chaînes gratuites (FTA) retransmettront l'événement, notamment KBC au Kenya, AfroSport au Nigeria, MaxTV au Ghana, la RTI en Côte d'Ivoire, la RTCV au Cap-Vert, la ZNBC en Zambie et la RTB au Burkina Faso.

L'Algérie affrontera le Sénégal lors du match d'ouverture de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026, à Rabat ce dimanche à 18h00 heure locale (17h00 GMT), avant l'affiche opposant le Maroc au Kenya à 21h00 heure locale (20h00 GMT / 23h00 heure d'Afrique de l'Est).

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Cette édition élargie de la TotalEnergies CAF CAN Féminine, qui réunit désormais 16 sélections nationales, s'annonce comme la plus passionnante de l'histoire de la compétition, avec une dotation revue à la hausse s'élevant à 2 millions de dollars US pour les vainqueurs.

Pour la première fois, la TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026 sera diffusée en direct au Royaume-Uni grâce au partenariat conclu entre la CAF et Channel 4.

DAZN a également acquis pour la première fois les droits de diffusion de la compétition pour l'Allemagne et les territoires limitrophes.

beIN Sport, partenaire de longue date de la CAF, permettra aux téléspectateurs de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) de suivre l'intégralité des rencontres.

CANAL+ assurera quant à lui la couverture de l'épreuve dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne.