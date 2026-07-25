La Confédération Africaine de Football (CAF) a officialisé la publication des listes des joueuses retenues par les sélections nationales pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Au total, ce sont 413 joueuses qui ont été inscrites par l'ensemble des nations engagées afin de rivaliser au plus haut niveau continental. Cet effectif global reflète à la fois la maturité du football féminin africain et la montée en puissance d'une nouvelle génération prometteuse.

L'analyse détaillée des listes d'engagement met en évidence une diversité générationnelle remarquable, illustrée par un écart d'âge de 23 ans entre la joueuse la plus expérimentée et la plus jeune participante du tournoi. La doyenne de cette édition 2026 est la milieu de terrain malienne Fatoumata Diarra. Née le 15 avril 1986 et évoluant actuellement au Tausi FC en Tanzanie, l'internationale malienne apporte une expérience précieuse et incarne la longévité au plus haut niveau.

Cette longévité est également incarnée par Gabrielle Aboudi Onguene. L'attaquante des Lionnes Indomptables s'apprête à écrire une nouvelle page d'histoire en disputant sa 8e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Féminine, établissant ainsi un record absolu de participations dans la compétition.

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À l'autre bout du spectre, la benjamine de la compétition est la défenseure kenyane Elizabeth Ochaka. Née le 9 juin 2009 et sociétaire du club Kenya Police Bullets FC, elle s'impose comme le plus jeune talent inscrit à ce rendez-vous continental. Le tournoi verra également la participation de plusieurs autres jeunes espoirs nées en 2008, à l'image de la Burkinabè Deborah Guira, de l'Ivoirienne N'Sira Safi Ouedraogo ou encore de la Malienne Kadiatou Diarra.