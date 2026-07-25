Afrique: CAN Féminine 2026 - Les records à battre

Alors que le coup d'envoi de la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026 approche, l'Histoire s'apprête à s'écrire en lettres d'or. Entre quête de longévité pour des icônes comme.

Gabrielle Aboudi Onguéné, boulimie de titres des Nigérianes et records d'efficacité menacés par le passage inédit à 16 nations, tour d'horizon de ces marques mythiques qui pourraient bien voler en éclats au cours de cette édition historique.

Record de participation

Gabrielle Aboudi Onguene - 8 CAN

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Le Stade Larbi Zaouli sera le théâtre d'un rendez-vous majeur ce mercredi 29 juillet lors de l'opposition entre le Cameroun et le Mali. Au-delà de l'enjeu sportif, l'attention se focalise sur la capitaine des Lionnes Indomptables, Gabrielle Aboudi Onguéné. Si elle foule la pelouse, l'internationale camerounaise marquera l'histoire du football africain en participant à sa 8e phase finale de CAN, reléguant ainsi la Nigériane Ebi Onome et ses 7 participations au second rang.

Joueuses les plus titrés

Francisca Ordega & Osinachi Ohale

Déjà détentrices du nombre de titres avec 5 sacres, les Nigérianes Francisca Ordega et Osinachi Ohale visent un 6e sacre avec les Super Falcons.

But le plus rapide

Mariem Houij - 17 secondes (CAN Féminine 2022)Il n'aura fallu que 17 petites secondes à la Tunisienne Mariem Houij pour entrer dans la légende de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine.

Un sprint tranchant, une frappe limpide et un ballon au fond des filets face au Togo en 2022 : cet éclair de génie a signé le but le plus rapide de toute l'histoire de la compétition.

Alors que l'édition 2026 s'annonce palpitante, les 413 joueuses engagées n'auront qu'une idée en tête : faire trembler les filets encore plus vite et détrôner ce record mythique.

Record de buts marqués par une joueuse sur une éditionPerpetua Nkwocha - 11 buts (CAN Féminine 2010)S'il est un sommet qui semble invincible dans l'histoire du football féminin africain, c'est bien celui gravi par Perpetua Nkwocha lors de la CAN 2010. Portant le Nigeria à bout de bras vers le sacre africain, l'attaquante légendaire des Super Falcons avait écoeuré les défenses adverses en inscrivant la bagatelle de 11 buts en une seule édition.

Portée par deux triplés mémorables (contre le Mali en phase de groupes et en demi-finale contre le Cameroun), Nkwocha a établi une marque stratosphérique qui demeure, encore aujourd'hui, le standard ultime de l'efficacité devant le but sur le continent.

Record global de buts marqués sur édition66 buts - CAN Féminine 2024Sur le plan collectif, l'édition Maroc 2024 a atteint des sommets d'efficacité offensive jamais vus jusqu'alors. Avec un total stratosphérique de 66 buts inscrits au fil de la compétition, le tournoi a fait étalage d'un spectacle permanent et d'un réalisme impressionnant dans le dernier geste. Un record absolu dans l'histoire de la TotalEnergies CAF CAN Féminine qui témoigne du bond en avant tactique et technique de tout un continent.

Toutefois, cette marque référence risque fort d'être rapidement effacée des tablettes : avec l'élargissement historique du tournoi à 16 nations pour cette édition 2026, la multiplication des matchs offre un terrain de jeu idéal pour voir tomber ce plafond de verre et établir un nouveau record de buts.