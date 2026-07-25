Ethiopie: Mise en place de technologies de pointe et d'une infrastructure numérique pour améliorer le guichet unique MESOB

Addis Ababa — Le développement de technologies de pointe et d'infrastructures numériques, le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en place de services publics centrés sur le citoyen constitueront les priorités clés pour améliorer le service « MESOB One Stop Service » en Éthiopie au cours des trois prochaines années.

L'institution a lancé aujourd'hui un plan stratégique triennal et une feuille de route visant à transformer les services publics en services accessibles, efficaces, s'appuyant sur la technologie et centrés sur le citoyen, grâce à la plateforme nationale « MESOB One Stop Service ».

Ce plan stratégique vise à accélérer la transformation numérique en développant les services publics intégrés, en renforçant la

préparation des institutions et en améliorant la prestation des services, afin d'offrir un accès plus rapide, plus efficace et sans rupture aux services publics dans tout le pays.

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Élaborée conformément à la stratégie « Digital Ethiopia 2030 », cette feuille de route définit les grandes orientations stratégiques visant à améliorer l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services publics tout en accélérant la transformation numérique au sein des institutions gouvernementales.

Lors du lancement de la feuille de route, Yonas Alemayehu, directeur général du service « MESOB One Stop Service », a déclaré que ce document fournissait une orientation stratégique claire pour le système de prestation de services de l'institution au cours des trois prochaines années.

« La feuille de route définit clairement le type de système de prestation de services que le MESOB doit mettre en place au cours des trois prochaines années », a-t-il déclaré.

Selon M. Yonas, ce plan stratégique a été élaboré à partir d'une évaluation des performances de l'institution au cours de l'année écoulée et guidera les efforts futurs en matière de transformation numérique, d'amélioration de la qualité des services et de renforcement des capacités institutionnelles.

Il a ajouté que ce plan avait été élaboré en conformité avec la vision « Digital Ethiopia 2030 », les directives relatives à la réforme de la fonction publique et les objectifs généraux du pays en matière de développement numérique.

Lors de la présentation de la feuille de route, Desalegn Dingeta, directeur de la planification et des programmes, a indiqué qu'elle s'articulait autour de trois piliers stratégiques.

Le premier pilier vise à renforcer les capacités institutionnelles et la préparation en améliorant les capacités de mise en oeuvre, en mettant en place un système moderne de gestion de la performance, en renforçant les compétences du personnel et en favorisant une culture organisationnelle efficace.

Le deuxième pilier a pour objectif de fournir des services de qualité supérieure centrés sur le citoyen, en élargissant l'accès équitable et numérique aux services publics, en développant l'utilisation des plateformes numériques, en renforçant le fonctionnement des centres d'appel et en mettant en place des systèmes solides de mesure de la satisfaction client.

Le troisième pilier donne la priorité au développement de technologies de pointe et d'infrastructures numériques, en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement de la cybersécurité et la mise en place de plateformes de services numériques modernes.

M. Desalegn a également souligné que cette feuille de route avait été élaborée sur la base du plan de développement décennal de l'Éthiopie, du programme de réformes économiques « Homegrown », de la politique relative aux services et à l'administration publics, ainsi que de la stratégie « Digital Ethiopia 2030 ».

Lancée en présence de hauts responsables gouvernementaux et des directeurs des centres régionaux de services à guichet unique MESOB, cette feuille de route devrait jouer un rôle significatif dans la transformation de la prestation des services publics en un système entièrement numérisé, efficace et centré sur le citoyen.