Ethiopie: « La diplomatie économique renforce les partenariats d'investissement internationaux du pays », déclare un responsable du ministère des Affaires étrangères

Addis Ababa — L'Éthiopie intensifie sa diplomatie d'affaires afin de développer ses partenariats d'investissement à l'échelle mondiale et d'attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE), alors que les réformes économiques en cours renforcent la compétitivité du pays et améliorent le climat d'investissement, a déclaré un haut responsable du ministère des Affaires étrangères.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l'Éthiopie avait fait de la diplomatie économique une priorité stratégique, en alignant son engagement diplomatique sur le programme de transformation économique du pays.

L'ambassadeur a indiqué que des réformes financières, juridiques et politiques de grande envergure ont créé un environnement d'investissement plus attractif en facilitant la conduite des affaires et en s'attaquant aux contraintes structurelles de longue date qui limitaient la capacité de l'Éthiopie à tirer pleinement parti de sa situation géographique stratégique et de son vaste potentiel économique.

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Selon lui, les améliorations apportées aux cadres juridiques, réglementaires et financiers témoignent de l'engagement de l'Éthiopie à mettre en place un environnement d'investissement transparent, prévisible et mutuellement bénéfique pour les investisseurs nationaux et étrangers.

« En faisant savoir au monde entier que l'Éthiopie est ouverte aux affaires, parallèlement à l'amélioration du cadre juridique et aux réformes économiques, nous avons jeté les bases permettant aux investisseurs de différents pays d'investir en Éthiopie d'une manière qui profite à la fois à l'Éthiopie et aux investisseurs », a déclaré l'ambassadeur Zerihun.

Il a expliqué que la diplomatie économique était devenue l'une des principales priorités du ministère, les missions diplomatiques se concentrant de plus en plus sur la promotion des opportunités d'investissement en Éthiopie, l'attraction des investissements directs étrangers, l'élargissement des marchés d'exportation, la promotion du tourisme, la facilitation de l'engagement des investisseurs et le soutien aux projets d'investissement, de leur conception à leur mise en oeuvre.

L'ambassadeur Zerihun a souligné que l'Éthiopie diversifie également ses sources d'investissements étrangers en attirant des investisseurs de toute l'Afrique, de la région du Golfe et des économies émergentes d'Asie, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires d'investissement traditionnels.

Il a ajouté que l'intérêt croissant des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Koweït et du Vietnam pour l'investissement, parallèlement à l'augmentation des investissements intra-africains, démontre l'impact positif du programme de réformes économiques en cours en Éthiopie.

Pour illustrer ces progrès, l'ambassadeur a cité l'expansion continue des investissements du groupe nigérian Dangote, l'arrivée d'entreprises kenyanes à la suite de la libéralisation du secteur des télécommunications en Éthiopie, ainsi que la mise en place d'un projet vietnamien de fabrication de panneaux solaires qui génère déjà des recettes en devises étrangères.

Il a ajouté que le projet de l'aéroport international de Bishoftu avait suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs internationaux, tandis que les opportunités d'investissement continuent de se multiplier dans les domaines des énergies renouvelables, du gaz naturel, de l'industrie pharmaceutique, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière.

Selon l'ambassadeur Zerihun, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie encourage également les entreprises nationales à investir à l'étranger dans le cadre d'efforts plus larges visant à générer des recettes en devises étrangères, à renforcer la présence commerciale du pays à l'échelle mondiale et à approfondir les partenariats économiques internationaux.

L'ambassadeur a en outre souligné que les infrastructures touristiques développées dans le cadre de l'initiative « Dine for the Nation » du Premier ministre, associées aux réformes menées dans le secteur du café, renforcent l'attrait de l'Éthiopie à la fois en tant que destination touristique de premier plan et en tant que pôle d'investissement attractif.