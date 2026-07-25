Ethiopie: La maire Adanech Abiebie donne le coup d'envoi de la construction du premier institut polytechnique « intelligent » du pays

Addis Ababa — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la construction du premier « Smart Polytechnic College » d'Éthiopie, un projet phare dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel développé en partenariat avec la fondation Menschen für Menschen.

Une fois achevé, cet établissement proposera aux jeunes une formation professionnelle pratique et axée sur la technologie dans des secteurs clés, notamment l'industrie manufacturière, l'ingénierie automobile, l'électricité et l'électronique, les communications, le textile et la technologie de commande numérique par ordinateur (CNC), a déclaré la maire.

Dans un message publié sur sa page de réseau social, la maire Adanech a souligné que le développement national durable et la réduction de la pauvreté ne peuvent être atteints par la seule éducation théorique, insistant sur la nécessité de disposer d'une main-d'oeuvre qualifiée, dotée à la fois d'une expertise technique et d'un esprit novateur.

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Elle a déclaré que le Smart Polytechnic College jouera un rôle de passerelle essentielle entre l'éducation et l'emploi en permettant aux jeunes de transformer leurs connaissances en compétences pratiques, de passer du statut de demandeurs d'emploi à celui de créateurs d'emplois, et de contribuer à l'élargissement des opportunités d'emploi.

La maire a en outre déclaré que l'administration municipale d'Addis-Abeba suivra de près le processus de construction afin de s'assurer que le projet soit achevé dans les délais prévus et qu'il réponde aux normes de qualité requises.

Elle a également exprimé sa gratitude envers la fondation Menschen für Menschen, un partenaire de développement de longue date, pour son soutien dans le cofinancement du projet.