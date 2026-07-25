Soudan: Le Conseil suprême de coopération avec l'Arabie Saoudite - Un tournant stratégique dans les relations entre les deux pays

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a salué les relations entre le Soudan et l'Arabie Saoudite, annonçant que les deux pays signeraient le mois prochain un accord sur la création du Conseil suprême de coopération et de coordination stratégique.

Il a souligné que ce pas constituait un tournant important dans les relations avec le Royaume d'Arabie saoudite, partenaire stratégique du Soudan.

Lors d'un dialogue conjoint avec l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), la Télévision Nationale et la Radio Soudanaise, le Ministre a dit que le Soudan aspirait à avoir un partenariat stratégique avec le Royaume moyennant ce conseil, considéré comme un cadre institutionnel central pour unifier les visions et activer les domaines de coopération, ce qui développera les relations bilatérales vers des horizons stratégiques compréhensives.

Le Ministre des Affaires Etrangères a salué les positions de de l'Arabie Saoudite soutenant le Soudan, exprimant son appréciation à son leadership, affirmant que le Conseil suprême de coopération et de coordination stratégique contribuera à réaliser des gains importants pour les deux pays et pour la nation arabe.

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Il a ajouté que la création de ce Conseil donnera de vastes opportunités pour renforcer la coopération commune et réaliser les intérêts des deux pays dans les divers domaines.

Le ministre a affirmé que « tout ce qui vise l'Arabie Saoudite et les pays arabes vise également le Soudan », soulignant l'unité du destin et les intérêts communs.

Le Ministre des Affaires Etrangères a également salué les positions des pays frères, à la tête desquels l'Égypte, la Turquie, le Qatar et la Sultanat d'Oman, au côté d'un certain nombre d'autres pays qui ont soutenu le Soudan, affirmant que l'investissement constitue l'un des principaux moyens de soutenir les efforts de renaissance et de reconstruction du pays.