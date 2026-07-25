Angola: Une parlementaire cap-verdienne considère la FILDA comme une référence pour les pays lusophones

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CLAU/QCB/LUZ

Icolo e Bengo — La présidente du Parlement du Cap-Vert, Jamira Ropeffe de Almada, a qualifié la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), qui a débuté mardi (21), de référence pour les pays lusophones cherchant à diversifier leurs économies et à stimuler la production nationale.

Impressionnée par l'envergure de cette vitrine économique majeure du pays, la parlementaire cap-verdienne, présente à Luanda pour participer à l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), a salué l'organisation « extraordinaire » du salon.

Jamira Ropeffe de Almada a également souligné que les progrès de la production nationale présentés à la FILDA témoignent d'une réduction des importations et de la création d'emplois en Angola.

Elle a encouragé les autres pays lusophones à tirer le meilleur parti des expériences partagées et des partenariats noués lors de la FILDA afin d'avoir un impact positif sur la vie de leurs populations.

La 41e édition de la FILDA se tient jusqu'à dimanche dans la Zone économique spéciale (ZEE) et réunit 2 348 entreprises nationales et internationales autour du thème : « Produire et innover localement, réussir à l'échelle mondiale ».

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