Angola: La production nationale au coeur des échanges lors de la quatrième journée de la FILDA

Luanda — La production nationale a été mise à l'honneur ce vendredi à Icolo e Bengo, lors de la quatrième journée de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), avec la participation d'entreprises issues des secteurs de l'agroalimentaire, de la transformation industrielle, de l'hygiène et des services.

Lors de cette vitrine économique majeure du pays, les entités participantes présentent leurs capacités de production et renforcent leur engagement en faveur de nouveaux partenariats.

Parmi les exposants, l'entreprise Fazenda Food Life a présenté des projets agricoles développés dans les provinces de Malanje et de Moxico, axés sur la culture du riz, des haricots et des légumes.

Le coordinateur adjoint de l'entreprise, Albino Kaboma, a indiqué qu'au cours de la campagne agricole 2025/2026, l'exploitation située dans la municipalité de Lukembo (province de Malanje) a produit 68 tonnes de riz à titre expérimental.

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Selon le responsable, les projets pour la campagne 2026/2027 prévoient d'étendre la surface cultivée à mille hectares de riz, avec une commercialisation visant à la fois les marchés formels et informels à l'échelle nationale.

Il a ajouté que l'entreprise envisage d'installer une unité industrielle dans la province de Moxico capable de transformer 20 tonnes de riz, un projet visant à renforcer la chaîne de valeur de la production nationale.

Albino Kaboma a également salué l'environnement d'affaires favorisé par la FILDA, soulignant que la foire constitue un lieu privilégié pour promouvoir l'investissement, faciliter les échanges commerciaux et nouer de nouveaux partenariats.

Également présente à l'événement, l'entreprise agroalimentaire St. George a mis en avant l'accroissement de sa capacité industrielle depuis le début de ses activités en 2019.

La responsable commerciale de l'entreprise, Tukaiana Cuanda, a expliqué que l'usine a débuté par la production de pâtes alimentaires avant d'étendre ses activités à la transformation du blé en 2025.

Selon elle, l'usine produit actuellement environ 72 tonnes de pâtes et 400 tonnes de blé par jour, contribuant ainsi à accroître l'offre intérieure de produits alimentaires transformés.

Tukaiana Cuanda a indiqué que la participation à la FILDA, première fois pour son entreprise, a dépassé les attentes et a déjà permis d'établir des partenariats commerciaux.

De son côté, le responsable commercial de FozKudia, Leandro Francisco, a expliqué que l'entreprise se concentre sur la transformation de produits de grande consommation, tels que les pâtes, le vinaigre, les biscuits et le sel, tous issus de la production nationale.

Il a souligné que l'environnement d'affaires créé par ce salon international favorise la croissance de l'entreprise, lui permettant de nouer des liens avec d'autres sociétés, de conquérir de nouveaux clients et d'élargir son réseau de partenaires commerciaux.

Tout au long de la deuxième journée de la FILDA, des dizaines d'entreprises opérant dans les secteurs de l'agroalimentaire, des produits d'hygiène, des boissons, de la logistique, de la technologie, des services et de l'industrie manufacturière ont présenté des solutions développées en Angola, mettant en lumière l'essor de la capacité de production nationale et le renforcement de l'industrie locale.

La forte présence de producteurs et transformateurs locaux confirme le statut de la FILDA comme plateforme incontournable pour promouvoir l'investissement, la diversification économique et la valeur du label « Made in Angola », en réunissant entreprises, investisseurs et acheteurs dans un environnement propice au développement des affaires.