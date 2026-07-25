Angola: Le pays plaide pour l'efficacité du Conseil de sécurité de l'ONU dans la prévention et le règlement des conflits

Luanda — L'Angola a plaidé jeudi (23), à New York, en faveur du renforcement des mécanismes de règlement pacifique des conflits, soulignant que la mise en oeuvre effective des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies constitue un facteur déterminant pour la crédibilité du système multilatéral.

Cette position a été réitérée par le représentant de l'Angola auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Francisco José da Cruz, lors du débat public du Conseil de sécurité consacré au thème « Renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends : suivi donnée à la résolution 2788 (2025) du Conseil de sécurité ».

À cette occasion, le diplomate angolais a salué la présidence congolaise du Conseil de sécurité, qualifiant ce débat d'opportunité majeure pour renforcer l'engagement de la communauté internationale en faveur de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son intervention, l'ambassadeur Francisco José da Cruz a souligné qu'un an après l'adoption à l'unanimité de la Résolution 2788 (2025), le principal défi consiste à en garantir une mise en oeuvre effective, cohérente et impartiale, affirmant que la crédibilité du Conseil de sécurité dépend de sa capacité à traduire les décisions politiques en résultats concrets.

« L'engagement politique doit se traduire par des actions concrètes et mesurables. Lorsque la mise en oeuvre fait défaut, la confiance dans le multilatéralisme, le droit international et la capacité des Nations Unies à prévenir et résoudre les conflits s'en trouve ébranlée », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a également souligné que l'Afrique continue de faire face à des défis sécuritaires complexes, marqués par le terrorisme, les groupes armés, les changements de gouvernement inconstitutionnels, la criminalité transnationale organisée et les crises humanitaires, et a noté que, dans ce contexte, des réponses purement militaires sont insuffisantes pour garantir une paix durable.

Selon le diplomate, la prévention des conflits nécessite une approche intégrée fondée sur la diplomatie préventive, la médiation, un dialogue politique inclusif et des solutions portées par les pays concernés eux-mêmes, avec le soutien des organisations régionales et des partenaires internationaux.

À cet égard, il a réaffirmé le rôle actif de l'Angola dans la promotion de la paix sur le continent africain, à travers ses efforts de médiation dans la région des Grands Lacs et sa coopération étroite avec l'Union africaine et les communautés économiques régionales.

Le diplomate a par ailleurs annoncé que l'Angola accueillerait le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la paix et la sécurité les 29 et 30 août 2026, à l'initiative du président João Manuel Lourenço.

La réunion vise à renforcer les mécanismes africains de prévention des conflits, de médiation, d'alerte précoce et de coordination régionale, ainsi qu'à mobiliser des engagements concrets pour consolider une paix durable sur le continent.

Dans sa déclaration, l'Angola a exposé ses priorités pour le renforcement de l'action du Conseil de sécurité, soulignant la nécessité de garantir le respect constant des principes de la Charte des Nations Unies et de renforcer la mise en oeuvre effective des résolutions grâce à des mécanismes de suivi et de responsabilisation clairs.

L'Angola a également plaidé pour un approfondissement de la coopération avec les organisations régionales, conformément au Chapitre VIII de la Charte, et pour un investissement prioritaire dans la prévention des conflits, parallèlement à la poursuite de la réforme du Conseil de sécurité afin de remédier à la sous-représentation historique du continent africain.

Dans ce contexte, l'Angola a réaffirmé son soutien à la Position commune africaine, telle qu'exprimée dans le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte, réaffirmant qu'une représentation plus juste de l'Afrique est essentielle pour renforcer la légitimité, la crédibilité et l'efficacité du Conseil de sécurité.

En conclusion de son discours, l'ambassadeur Francisco José da Cruz a appelé à la pleine mise en oeuvre de la Résolution 2788 (2025), au renforcement de la prévention des conflits et à l'approfondissement des partenariats internationaux en tant qu'outils fondamentaux pour promouvoir une paix durable et renforcer la capacité de réponse collective de la communauté internationale face aux défis à la paix et à la sécurité mondiales.