Angola: Les Seychelles soulignent l'importance de l'espace maritime pour la sécurité alimentaire

Luanda — Le ministre seychellois de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue, Wallace Cosgrow, a souligné jeudi à Luanda le rôle de l'espace maritime africain comme vecteur fondamental du progrès économique et de la sécurité alimentaire du continent.

Intervenant lors de la troisième journée du Forum sur l'économie bleue, qui se tient dans la capitale angolaise depuis mardi, le ministre a salué les stratégies élaborées par les gouvernements africains pour exploiter le potentiel des mers, rivières et lacs du continent.

« Au cours des dernières décennies, l'Afrique a élaboré des politiques et des stratégies pour valoriser l'immense potentiel de nos mers, rivières et lacs. Aujourd'hui, l'enjeu est de passer à une échelle supérieure dans la mise en oeuvre de ces stratégies et d'en tirer un meilleur parti », a-t-il souligné.

Le responsable a rappelé que, depuis 2015, l'Agenda 2063 envisage une économie bleue africaine, couvrant un espace maritime trois fois plus vaste que la superficie terrestre du continent, contribuant activement à la transformation et à la croissance régionales grâce aux biotechnologies, à l'industrie maritime, au développement du transport fluvial et lacustre ainsi qu'à l'exploration minière durable.

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Il a également rappelé que l'Union africaine (UA) a adopté sa stratégie pour l'économie bleue et l'élimination des conflits en 2020, soulignant qu'après plus d'une décennie de planification, le moment est venu d'agir et de faire preuve d'engagement.

Wallace Cosgrow a mis en exergue le fait que l'économie bleue dépasse largement le cadre environnemental ; elle constitue un moteur transversal de croissance économique favorisant l'emploi, la sécurité alimentaire, le commerce, la résilience climatique, l'intégration régionale, la pêche durable, l'agriculture, le transport maritime, le tourisme côtier, les énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes.

« Pour des pays comme les Seychelles, l'océan n'est pas simplement une ressource naturelle ; c'est notre identité, notre moyen de subsistance et notre avenir », a-t-il souligné.

Le ministre seychellois de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue a ajouté que le développement économique est indissociable de la santé et de la durabilité de nos océans.

Le responsable a noté que, bien que les Seychelles aient assumé un rôle de chef de file régional dans ce domaine, en tant que champion de l'Union africaine pour ce secteur, le pays demeure vulnérable aux chocs externes résultant du changement climatique ou des tensions géopolitiques.

À titre d'exemple, il a évoqué l'impact récent de la crise au Moyen-Orient sur l'économie de son pays, qui a enregistré une baisse de 40 % dans le secteur du tourisme, ainsi que des fluctuations dans le sous-secteur de la pêche.

À cet égard, il a plaidé pour un renforcement de la coopération avec les partenaires extérieurs, soulignant que l'Union africaine a besoin de partenariats stratégiques axés sur le développement économique, le financement de l'économie bleue, la gouvernance des océans et les domaines prioritaires futurs tels que la biotechnologie et l'économie circulaire.

Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'« il ne peut y avoir d'économie bleue durable sans la protection des espèces et des habitats marins ».