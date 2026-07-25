Angola: FILDA/2026 - Le port de Lobito a traité plus de 900 000 tonnes de marchandises au premier semestre

Luanda — Le port de Lobito a enregistré le passage de 177 navires et un volume total de 931 000 tonnes de marchandises diverses au cours du premier semestre de 2026, ce qui représente une croissance significative par rapport à la même période l'an dernier.

Ces informations ont été communiquées vendredi par le président du conseil d'administration du port de Lobito, Celso Rosas, lors d'une table ronde sur la viabilité du corridor de Lobito, organisée dans le cadre de la Foire internationale d'Angola (FILDA).

Celso Rosas a précisé que le port, élément d'infrastructure clé du corridor de Lobito, a principalement reçu des minerais, notamment du cobalt, du cuivre, du manganèse et du soufre.

Il a ajouté que le port devrait traiter environ deux millions de tonnes de marchandises d'ici la fin de l'année.

Selon le responsable, le corridor de Lobito constitue l'itinéraire le plus court et le plus compétitif pour le transport de minerais à destination et en provenance du continent.

Toutefois, il a fait remarquer qu'un corridor ne fonctionne efficacement que s'il est viable et multimodal, une voie que suivit l'Angola en intégrant le port de Lobito au réseau ferroviaire, au réseau routier et à d'autres infrastructures.