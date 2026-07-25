Afrique: La SADC réaffirme son engagement en faveur de la sécurité alimentaire sur le continent

Luanda — La secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale au sein de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), Angele N'tumba, a réaffirmé vendredi à Luanda l'engagement constant de l'organisation à libérer le potentiel des ressources de l'économie bleue africaine afin d'améliorer la sécurité alimentaire sur tout le continent africain, « berceau de l'humanité ».

Intervenant lors de la 3e Semaine africaine de l'économie bleue (ABEW 2026), Mme N'tumba a expliqué que l'organisation se concentre également sur la mise en oeuvre de la stratégie pour l'économie bleue ainsi que sur les enjeux liés au changement climatique, à la résilience climatique et à l'amélioration du bien-être des populations.

« Je suis convaincue que les échanges lors de cet événement nous rapprocheront du passage de la stratégie à l'action, débouchant sur une véritable transformation de l'économie bleue africaine et garantissant que nos mers, lacs et rivières deviennent des sources de prospérité et d'opportunités pour les générations actuelles et futures », a-t-elle souligné.

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Concernant la lutte contre la pêche illégale, Mme N'tumba a évoqué l'inauguration, cette année au Mozambique, du Centre régional de coordination de la SADC pour le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches, mis en place pour renforcer la lutte contre ces activités et protéger les ressources marines.

Elle a ajouté que cette structure permettrait de préserver des ressources stratégiques, de renforcer la coopération régionale et de promouvoir une utilisation durable des richesses marines, dont l'exploitation illicite entraîne des pertes annuelles estimées à environ 400 millions de dollars américains en Afrique australe.

La responsable a également appelé les gouvernements africains, les institutions régionales, les partenaires au développement, le secteur privé et le monde universitaire à renforcer leur collaboration, à soutenir le financement de la science et des politiques fondées sur des données probantes, à favoriser la technologie et l'innovation, ainsi qu'à investir dans la chaîne de valeur de l'économie bleue.

L'événement, qui s'achève samedi, se tient sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique ». Il vise à passer de la stratégie à l'action concrète et à réaliser un saut qualitatif, en s'appuyant sur un programme comprenant deux jours de débats techniques et une journée de réunions de haut niveau.

La première journée a été consacrée à des sessions techniques abordant des sujets tels que « L'état de l'économie bleue en Afrique », « La coopération régionale pour la transformation économique » et « Les technologies numériques et les systèmes de données », entre autres.

Le programme de la conférence prévoit également des débats sur la session de validation des projets de la Commission de l'Union africaine relatifs à la gouvernance bleue, ainsi que des discussions sur les politiques de gouvernance et les accords multilatéraux sur l'environnement dans le cadre international.