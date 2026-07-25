Afrique: L'Angola conserve le titre africain de judo chez les cadettes

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/LUZ

Luanda — L'Angola a conservé jeudi le titre africain féminin chez les cadettes, la judokate Ruth Impiopi ayant décroché la médaille d'or lors des Championnats d'Afrique qui se déroulent au Maroc.

L'athlète angolaise a été sacrée championne d'Afrique dans l'épreuve individuelle des moins de 70 kg après le forfait de son adversaire en finale, l'Algérienne Ourlis Chanez, contrainte à l'abandon en raison de coups reçus.

Le titre était précédemment détenu par une autre Angolaise, Rosiana Alberto, qui concourt cette année dans la catégorie juniors.

Chez les hommes, l'Angolais Agostinho João a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 90 kg, épreuve remportée par le Burundais Igiraneza Dieu, selon le site officiel de la compétition.

Les épreuves par équipes pour la catégorie cadets sont programmées pour ce jour, tandis que les athlètes juniors entreront en lice samedi et dimanche, jour de clôture du tournoi.

Les Championnats d'Afrique de judo unifiés, qui ont débuté jeudi, réunissent 325 athlètes représentant 42 pays, en compétition dans des catégories de poids allant des moins de 48 kg aux plus de 100 kg.

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