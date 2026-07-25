Angola: La FAF confie la gestion du championnat national à l'ANCAF

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/WR/LUZ

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a officiellement transféré, ce vendredi, la gestion du championnat national de football de première division, le « Girabola », à l'Association nationale des clubs de football angolais (ANCAF).

Le contrat a été signé par le président de la FAF, Alves Simões, et le président de l'ANCAF, João Lusevikueno, lors d'une cérémonie marquant une nouvelle étape dans l'histoire de ce sport.

En vertu de cet accord, l'ANCAF prend en charge la gestion de la compétition phare du pays, la « Liga Unitel Girabola ».

Cette démarche vise à renforcer la professionnalisation, l'autonomie organisationnelle des clubs ainsi que le développement durable de la compétition.

La signature de ce contrat consolide le partenariat stratégique entre la FAF et l'ANCAF afin de rendre le championnat plus compétitif, mieux organisé et conforme aux meilleures pratiques internationales.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.