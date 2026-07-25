Angola: La FAF confie la gestion du championnat national à l'ANCAF

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a officiellement transféré, ce vendredi, la gestion du championnat national de football de première division, le « Girabola », à l'Association nationale des clubs de football angolais (ANCAF).

Le contrat a été signé par le président de la FAF, Alves Simões, et le président de l'ANCAF, João Lusevikueno, lors d'une cérémonie marquant une nouvelle étape dans l'histoire de ce sport.

En vertu de cet accord, l'ANCAF prend en charge la gestion de la compétition phare du pays, la « Liga Unitel Girabola ».

Cette démarche vise à renforcer la professionnalisation, l'autonomie organisationnelle des clubs ainsi que le développement durable de la compétition.

La signature de ce contrat consolide le partenariat stratégique entre la FAF et l'ANCAF afin de rendre le championnat plus compétitif, mieux organisé et conforme aux meilleures pratiques internationales.