Angola: Une neuropsychanalyste angolaise prépare le lancement du livre « Eleve Corpo, Alma e Espírito »

24 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HD/DF/LUZ

Cazombo — L'Angolaise Gizela Sady, spécialiste en neuro-psychanalyse, s'apprête à lancer sur le marché littéraire angolais son premier son premier livre, «Eleve Corpo, Alma e Espírito» (Élevez le corps, l'âme et l'esprit), une invitation à la connaissance de soi et à la transformation personnelle.

Selon l'auteur, qui réside au Brésil depuis 17 ans, le livre vise à promouvoir un parcours pratique pour améliorer la qualité de vie grâce à l'équilibre entre ces trois dimensions essentielles de l'être humain.

Elle explique que ce livre de 90 pages invite le lecteur à renforcer son estime de soi, à développer une relation plus saine, surtout avec lui-même et à rompre avec les schémas d'abandon émotionnel.

La spécialiste en neuro-psychanalyse a souligné que l'oeuvre résulte de la recherche, de la réflexion, de la pratique clinique et de l'intégration entre les connaissances scientifiques, l'expérience professionnelle et le vécu personnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a annoncé que le livre avait déjà été lancé au Brésil, à l'Espace culturel du Consulat général d'Angola à Rio de Janeiro en présence du vice-consul chargé des communautés, Manuel Mário, du président de la communauté angolaise de Rio de Janeiro et d'autres personnalités.

Outre cet ouvrage, Gizela Sady est l'auteur d'ouvrages virtuels tels que « Anxiété sous contrôle », « Stratégies pratiques et thérapeutiques pour les femmes qui veulent une vie plus légère », et co-auteur d'articles scientifiques et préface du livre « Psychanalyse et religion », publiés au Brésil sous forme E-book.

Originaire de la province d'Uíge, Gizela Sady, âgée de 38 ans, est également formée à la thérapie systémique familiale et spécialiste en reprogrammation mentale et neuroscience, en analyse comportementale appliquée aux troubles du spectre autistique et en santé publique.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.