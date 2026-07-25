Angola: Une neuropsychanalyste angolaise prépare le lancement du livre « Eleve Corpo, Alma e Espírito »

Cazombo — L'Angolaise Gizela Sady, spécialiste en neuro-psychanalyse, s'apprête à lancer sur le marché littéraire angolais son premier son premier livre, «Eleve Corpo, Alma e Espírito» (Élevez le corps, l'âme et l'esprit), une invitation à la connaissance de soi et à la transformation personnelle.

Selon l'auteur, qui réside au Brésil depuis 17 ans, le livre vise à promouvoir un parcours pratique pour améliorer la qualité de vie grâce à l'équilibre entre ces trois dimensions essentielles de l'être humain.

Elle explique que ce livre de 90 pages invite le lecteur à renforcer son estime de soi, à développer une relation plus saine, surtout avec lui-même et à rompre avec les schémas d'abandon émotionnel.

La spécialiste en neuro-psychanalyse a souligné que l'oeuvre résulte de la recherche, de la réflexion, de la pratique clinique et de l'intégration entre les connaissances scientifiques, l'expérience professionnelle et le vécu personnel.

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Elle a annoncé que le livre avait déjà été lancé au Brésil, à l'Espace culturel du Consulat général d'Angola à Rio de Janeiro en présence du vice-consul chargé des communautés, Manuel Mário, du président de la communauté angolaise de Rio de Janeiro et d'autres personnalités.

Outre cet ouvrage, Gizela Sady est l'auteur d'ouvrages virtuels tels que « Anxiété sous contrôle », « Stratégies pratiques et thérapeutiques pour les femmes qui veulent une vie plus légère », et co-auteur d'articles scientifiques et préface du livre « Psychanalyse et religion », publiés au Brésil sous forme E-book.

Originaire de la province d'Uíge, Gizela Sady, âgée de 38 ans, est également formée à la thérapie systémique familiale et spécialiste en reprogrammation mentale et neuroscience, en analyse comportementale appliquée aux troubles du spectre autistique et en santé publique.