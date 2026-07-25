Angola: Le basketteur Carlos Morais annonce sa retraite

Luanda — Le basketteur angolais Carlos Morais a annoncé sa retraite ce vendredi, après une carrière de plus de 20 ans.

Il a fait cette annonce sur son compte Instagram, où l'ailier a exprimé sa reconnaissance pour avoir représenté de grands clubs, porté le maillot de l'équipe nationale et vécu des moments qu'il chérira à jamais.

« Aujourd'hui, je tourne officiellement la page de l'un des plus beaux chapitres de ma vie. Après tant d'années, le moment est venu de faire mes adieux aux parquets en tant que joueur professionnel », peut-on lire dans la publication.

Carlos Morais, âgé de 40 ans, a débuté sa carrière professionnelle en 2001 au sein du club Petro de Luanda. Il s'y est illustré en remportant cinq championnats nationaux et trois titres de la Ligue africaine des clubs, le dernier ayant été décroché en 2024.

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Au cours de sa carrière, il a notamment porté les couleurs de clubs tels que le Recreativo do Libolo, l'Interclube, le Sport Lisboa e Benfica (Portugal) et Sienne (Italie).

Avec l'équipe nationale de basketball d'Angola, il a remporté quatre titres d'Afrobasket, décrochant le titre de MVP en 2013, et a participé aux Championnats du monde de 2006 (Japon), 2010 (Turquie) et 2019 (Chine), ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2008 en Chine.

Plus récemment, Carlos Morais a intégré les staffs techniques de la NBA Summer League, représentant les New York Knicks en 2025 et les Detroit Pistons cette année.

« La carrière s'arrête, mais l'héritage perdure », a-t-il souligné, précisant que même s'il prend sa retraite sportive, il restera impliqué dans le monde du basketball.