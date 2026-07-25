Angola: Handball - Petro reste invaincu dans le championnat national féminin

Luanda — Petro de Luanda a battu le FC Benga 30-21 ce vendredi lors de la quatrième journée du groupe 1 du championnat national de handball féminin (séniors), conservant ainsi son invincibilité dans la deuxième phase du tournoi.

Les tenantes du titre ont entamé le match en totale maîtrise, rejoignant les vestiaires à la mi-temps avec une avance de cinq buts (16-11).

Grâce à ce résultat, les « Tricolores » occupent la tête du groupe 1 avec 14 points, tandis que le FC Benga se classe troisième avec 4 points.

Malgré la victoire de l'équipe basée à Catetão, la demi-centre du FC Benga, Amélia Reis, a été désignée meilleure joueuse du match (MVP).

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Electro do Lobito occupe la deuxième place avec 6 points, alors que le FC Bravos do Maquis est quatrième et dernier du groupe.

Dans le cadre de la même journée pour le groupe 2, le Primeiro de Agosto a largement dominé le 4 de Junho do Huambo sur le score de 35-6.

L'équipe « militaire » occupe la première place avec 14 points, tandis que le 4 de Junho do Huambo ferme la marche sans le moindre point.

Le programme du groupe s'achève par une rencontre entre Casa do Pessoal do Porto do Lobito (CPPL), actuellement deuxième avec 8 points, et le Sporting de Luanda, troisième avec 4 points.

Les équipes se reposeront samedi et le tournoi reprendra dimanche avec la cinquième et dernière journée de cette deuxième phase.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe (1 et 2) se qualifieront pour la phase finale de la compétition, qui opposera ces quatre formations dans un mini-championnat (format « tous contre tous »), l'équipe comptabilisant le plus grand nombre de victoires sera sacrée championne.