Tunisie: Soldes d'été 2026 - La date officielle dévoilée

Les soldes périodiques d'été 2026 débuteront officiellement le vendredi 7 août prochain en Tunisie et se poursuivront pendant six semaines, conformément aux dispositions de la loi n°40 de 1998 relative à l'organisation des modalités de vente commerciale.

L'annonce a été confirmée par le président de la Chambre nationale syndicale du commerce des vêtements et des tissus relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Mohsen Ben Sassi, dans une déclaration à l'agence TAP. Il a précisé qu'aucune réunion préparatoire spécifique n'a été organisée cette année pour cette échéance, la date étant fixée par le cadre juridique en vigueur.

Selon le responsable professionnel, cette période représente une opportunité importante pour relancer l'activité commerciale et stimuler les ventes, notamment grâce aux réductions qui doivent débuter à partir de 20 % au minimum.

Une opportunité pour les familles avant la rentrée scolaire

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Les soldes d'été constituent également un moment attendu par les consommateurs, particulièrement les familles tunisiennes qui peuvent profiter de prix plus accessibles pour renouveler leurs vêtements et chaussures, mais aussi préparer les achats liés à la prochaine rentrée scolaire.

Traditionnellement, les soldes estivaux concernent principalement les secteurs de l'habillement et de la chaussure, avec une offre élargie à certains accessoires et articles comme les lunettes.

Mohsen Ben Sassi a appelé les commerçants à participer massivement à cette édition 2026 et à accélérer leurs démarches d'adhésion auprès des services centraux et régionaux du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Il les a également encouragés à appliquer des réductions suffisamment attractives afin de séduire davantage de consommateurs.

Un rendez-vous commercial en perte de vitesse

De son côté, le responsable syndical a invité les citoyens à profiter de cette période promotionnelle, estimant que les soldes permettent d'accéder à des produits tunisiens et étrangers à des prix plus abordables.

Toutefois, ce rendez-vous commercial connaît depuis plusieurs années un essoufflement notable. Selon les professionnels et les consommateurs, les soldes traditionnels attirent moins qu'auparavant en raison de plusieurs facteurs, notamment l'évolution des habitudes d'achat, le développement des ventes via les réseaux sociaux et la progression rapide du commerce électronique.

Les acteurs du secteur pointent également du doigt l'absence d'une révision de la loi n°40 de 1998, qu'ils jugent désormais insuffisamment adaptée aux transformations du commerce et aux nouveaux modes de consommation.

Vers une réforme du cadre légal ?

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations avait engagé une initiative visant à modifier en profondeur le cadre juridique régissant les soldes. Cette réforme, destinée à accompagner les mutations du secteur commercial, n'a toutefois pas encore été adoptée.

En attendant une éventuelle évolution de la réglementation, les commerçants et les consommateurs auront rendez-vous dès le 7 août avec une nouvelle édition des soldes d'été, dans un contexte marqué par la pression sur le pouvoir d'achat et la transformation des pratiques commerciales.

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