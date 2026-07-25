Tunisie: ESS - Les milieux de terrain Achref Ben Dhief et Abdallah Amri engagés pour deux saisons

L'Etoile sportive du Sahel vient d'annoncer l'arrivée dans les rangs de son équipe de première de football, de deux milieux de terrain en prévision de la saison 2026-2027.

Il s'agit de Achref Ben Dhief qui s'est engagé avec la formation de la perle du Sahel pour deux saisons en provenance de l'ES Zarzis et d'Abdallah Amri, également, enrôlé pour deux saisons en provenance du CS Sfaxien.

L'Etoile du Sahel, rappelle-t-on avait confié la barre technique au français Christian Bracconi pour deux saisons.

Bracconi succède ainsi à Mohamed Ali Nafkha, engagé cette saison du côté de l'ES Hammam-Sousse.