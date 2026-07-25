Tunisie: Transition énergétique - L'ANME et Tunisie Autoroutes lancent un premier projet solaire à Béja

L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) et la Société Tunisie Autoroutes ont entamé la mise en oeuvre de leur convention de partenariat dans le domaine de la transition énergétique, avec le lancement des premières étapes d'un projet de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au niveau de la station d'Oued Zarga, dans le gouvernorat de Béja.

Le directeur général de l'ANME, Nafaâ Baccari, et le président-directeur général de Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzedine, accompagnés de plusieurs cadres des deux institutions, ont effectué vendredi 24 juillet une visite de terrain sur le site proposé pour accueillir ce projet, qui constituera la première centrale solaire destinée à couvrir une partie des besoins énergétiques de la société.

Cette initiative intervient dans le cadre de la convention de partenariat signée le 13 juillet 2026 entre les deux institutions, visant à renforcer la transition énergétique de Tunisie Autoroutes à travers le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation.

Un programme global pour une autoroute plus économe en énergie

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À cette occasion, Nafaâ Baccari a indiqué que cette visite marque le démarrage effectif de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat. Il a souligné que la coopération entre l'ANME et Tunisie Autoroutes dépasse les seuls projets de production électrique et comprend également des actions de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie.

Ces campagnes sont notamment menées à travers les panneaux électroniques installés sur le réseau autoroutier, avec pour objectif de promouvoir les comportements responsables en matière de consommation énergétique et de sensibiliser à l'importance des énergies renouvelables.

Le directeur général de l'ANME a également rappelé que l'agence accompagne Tunisie Autoroutes sur les plans technique et financier, notamment à travers le Fonds de transition énergétique, afin de faciliter la réalisation de projets liés à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables ainsi qu'à la mobilité électrique.

Il a affirmé la volonté de l'ANME de soutenir toutes les institutions souhaitant s'inscrire dans la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie et de transition énergétique.

Une centrale solaire sur 5 à 6 hectares à Oued Zarga

De son côté, Ahmed Ezzedine a considéré que cette convention représente une étape stratégique dans le processus de modernisation de Tunisie Autoroutes, une entreprise publique caractérisée par une consommation énergétique importante.

Il a précisé que le programme commun prévoit la réalisation de plusieurs projets, notamment des installations solaires sur différents sites de la société, l'utilisation d'équipements moins énergivores, le recours à des systèmes intelligents de gestion de la consommation ainsi que la modernisation de l'éclairage public grâce aux nouvelles technologies.

Le projet prévu à la station d'Oued Zarga sera réalisé sur une superficie estimée entre 5 et 6 hectares. Il constituera la première expérience de Tunisie Autoroutes en matière de production d'électricité solaire, avec l'objectif de couvrir une partie significative de ses besoins énergétiques avant une éventuelle extension à d'autres sites à travers le pays.

Développer la mobilité électrique sur les autoroutes

Les deux responsables ont également insisté sur l'importance de mettre en place un réseau national de stations de recharge pour véhicules électriques le long des autoroutes tunisiennes.

Cette infrastructure devrait permettre d'assurer des services de recharge fiables et continus aux utilisateurs de véhicules électriques, tout en encourageant le développement de la mobilité électrique, considérée comme un levier pour réduire la consommation d'énergie et limiter les émissions de carbone.

La convention entre l'ANME et Tunisie Autoroutes prévoit également la mise en place d'un système intégré de gestion de l'énergie au sein de l'entreprise, incluant la production d'électricité renouvelable, la rationalisation des consommations et l'adoption d'un système de management énergétique conforme à la norme internationale ISO 50001.

À travers ce partenariat, les deux institutions ambitionnent de faire de Tunisie Autoroutes un modèle national en matière de transition énergétique et de développement durable.