Tunisie: Officiel - Le village de Sidi Bou Saïd inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

La Tunisie vient d'inscrire un nouveau joyau à son patrimoine mondial. Réuni à Busan, en République de Corée, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé, à l'unanimité, d'inscrire le village de Sidi Bou Saïd sur la Liste du patrimoine mondial, portant à dix le nombre de sites tunisiens bénéficiant de cette reconnaissance internationale.

L'annonce a été faite samedi 25 juillet par la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l'UNESCO, qui a salué l'aboutissement d'un processus engagé en février 2024, lorsque le président de la République avait autorisé le lancement de la candidature du village.

Selon le communiqué, cette inscription récompense un dossier de candidature élaboré sous la supervision du ministère des Affaires culturelles et de l'Institut national du patrimoine (INP), en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, avec la contribution de plusieurs départements ministériels et institutions concernées. La Délégation permanente de la Tunisie auprès de l'UNESCO a également mené une importante mobilisation diplomatique auprès des États membres du Comité du patrimoine mondial afin de soutenir la candidature tunisienne.

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Intervenant devant le Comité, l'ambassadeur Dhia Khaled, délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO et chef de la délégation tunisienne à cette 48e session, a remercié les États membres pour l'adoption unanime de cette décision. Il a souligné la

Valeur universelle exceptionnelle du village de Sidi Bou Saïd, qu'il a présenté comme un haut lieu d'inspiration artistique, culturelle et spirituelle.

Le diplomate a également rappelé que cette inscription constitue avant tout un engagement renouvelé de la Tunisie en faveur de la préservation, de la valorisation et de la transmission de son patrimoine culturel, naturel, immatériel et documentaire aux générations futures.

Avec cette nouvelle reconnaissance, la Tunisie compte désormais dix biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, consolidant ainsi sa place parmi les pays arabes et africains les mieux représentés sur les différentes listes de l'organisation.

Cette inscription marque également une année particulièrement remarquable pour le patrimoine tunisien. En avril dernier, le Géoparc Dahar avait rejoint le Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO. L'inscription de Sidi Bou Saïd constitue ainsi la deuxième reconnaissance internationale majeure obtenue par la Tunisie en 2026, illustrant les efforts déployés pour promouvoir et protéger son patrimoine exceptionnel.