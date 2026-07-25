Tunisie: Jusqu'à 47°C ce samedi - Seuls deux gouvernorats restent au vert

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie ce samedi 25 juillet, avec des températures pouvant atteindre 47°C dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Dans son dernier bulletin de vigilance, l'Institut national de la météorologie (INM) appelle la population à la prudence et place l'ensemble du territoire sous surveillance, avec des niveaux de vigilance différenciés selon les régions.

Selon les prévisions de l'INM, le temps sera généralement peu nuageux sur la plupart des régions. Des cellules orageuses pourraient toutefois se développer dans l'après-midi sur les hauteurs de l'ouest du Nord et du Centre, accompagnées de pluies localement éparses avant de gagner ponctuellement certaines régions de l'Est. Ces orages pourraient également générer des rafales de vent dépassant temporairement 60 km/h.

Les températures maximales varieront entre 36°C et 41°C sur les régions côtières et les reliefs, et entre 42°C et 47°C dans le reste du pays, sous l'effet du sirocco.

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La carte de vigilance publiée par l'INM place les gouvernorats de Sfax et Nabeul en vigilance verte, correspondant à une situation ne nécessitant pas de vigilance particulière. Les gouvernorats de Tataouine, Kébili et Tozeur sont classés en vigilance orange, un niveau qui appelle à une vigilance accrue en raison de phénomènes météorologiques potentiellement dangereux. L'ensemble des autres gouvernorats est maintenu en vigilance jaune, invitant la population à rester attentive aux conditions météorologiques.

Dans son bulletin, l'Institut rappelle que les fortes chaleurs représentent un risque accru pour les personnes âgées, les malades chroniques, les personnes sous traitement médical, les personnes isolées, les enfants ainsi que les personnes exerçant une activité physique ou travaillant en extérieur.

L'INM recommande de boire régulièrement de l'eau, même sans sensation de soif, d'éviter les sorties entre 12 h et 16 h, de limiter les efforts physiques, de privilégier les lieux frais ou climatisés et de consulter rapidement un médecin en cas de symptômes évoquant un coup de chaleur.