Tunisie: Nabeul anticipe les risques climatiques - Un plan préventif renforcé avant l'automne et l'hiver

25 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

À l'approche des saisons automnale et hivernale, le gouvernorat de Nabeul renforce son dispositif de prévention afin de faire face aux risques liés aux intempéries et aux effets croissants du changement climatique. Réunis vendredi sous la présidence de la gouverneure Hana Chouchani, les différents acteurs régionaux ont été appelés à accélérer les interventions préventives et à améliorer la coordination des secours.

Cette réunion de travail, organisée au siège du gouvernorat en visioconférence, a rassemblé le premier délégué, le secrétaire général du gouvernorat, les délégués territoriaux, les représentants des municipalités ainsi que les responsables régionaux de l'Équipement, de la Protection civile, de l'Office national de l'assainissement (ONAS), de la Direction des eaux urbaines et du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

À cette occasion, la gouverneure a insisté sur la nécessité d'engager sans délai les opérations de prévention destinées à limiter les conséquences des pluies automnales et hivernales. Ces interventions concernent notamment le nettoyage des oueds et des cours d'eau, le curage des avaloirs et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, l'entretien des routes et des pistes, ainsi que le débroussaillage des accotements.

Elle a également appelé à intensifier les opérations d'élagage des arbres de grande taille, en particulier les cyprès, dont la chute pourrait menacer la sécurité des citoyens, des véhicules et des infrastructures électriques.

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La gouverneure a, par ailleurs, souligné l'importance d'actualiser régulièrement le plan régional de prévention et de gestion des catastrophes, de vérifier la disponibilité des moyens humains et matériels de secours et d'assurer un suivi permanent de l'état des barrages, des lacs collinaires et de l'évolution des niveaux d'eau.

Les échanges entre les différents services ont également porté sur l'identification des principaux points sensibles recensés dans les délégations du gouvernorat. À l'issue de la réunion, il a été décidé de confier aux municipalités et aux administrations concernées la mise en oeuvre d'un programme d'interventions assorti d'un calendrier précis afin de traiter les zones les plus exposées aux risques d'inondation.

Enfin, Hana Chouchani a invité les délégués à réunir, dès la semaine prochaine, les commissions locales chargées de la prévention et de la gestion des catastrophes ainsi que de l'organisation des secours. Elle les a appelés à renforcer la coordination entre les différents intervenants afin de corriger les insuffisances relevées et de garantir des interventions rapides et efficaces pour protéger les citoyens ainsi que les biens publics et privés durant la prochaine saison des pluies.

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