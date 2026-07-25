Tunisie: La première école d'Hospitality tunisienne obtient la certification de l'EHL

EIGHT Hospitality Business School, première et unique école d'Hospitality en Tunisie, est devenu "Certified Member" du réseau des écoles certifiées de l'EHL Hospitality Business School de Lausanne, référence mondiale de l'enseignement en management de l'hôtellerie et de l'hospitalité.

Cette distinction internationale récompense l'excellence académique de l'établissement et confirme la conformité de son programme de formation aux standards pédagogiques et professionnels de l'EHL, classée première université mondiale en Hospitality & Leisure Management par le QS World University Rankings pour la huitième année consécutive.

Plus exigeant que le statut d'« Associate Member » obtenu en 2024, le statut de « Certified Member » témoigne de la qualité de l'enseignement, de l'approche fondée sur l'apprentissage par l'expérience et de l'engagement de l'école en faveur de l'employabilité de ses diplômés. Il permet également aux étudiants de EIGHT d'obtenir le Supplemental Certificate délivré par l'EHL.

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Au-delà de cette reconnaissance institutionnelle, cette certification constitue une première pour la Tunisie. Elle confirme la capacité du pays à proposer une formation en Hospitality répondant aux plus hauts standards internationaux et positionne EIGHT Hospitality Business School comme une référence régionale dans la formation aux métiers de l'hospitalité.