Tunisie: La première école d'Hospitality tunisienne obtient la certification de l'EHL

25 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

EIGHT Hospitality Business School, première et unique école d'Hospitality en Tunisie, est devenu "Certified Member" du réseau des écoles certifiées de l'EHL Hospitality Business School de Lausanne, référence mondiale de l'enseignement en management de l'hôtellerie et de l'hospitalité.

Cette distinction internationale récompense l'excellence académique de l'établissement et confirme la conformité de son programme de formation aux standards pédagogiques et professionnels de l'EHL, classée première université mondiale en Hospitality & Leisure Management par le QS World University Rankings pour la huitième année consécutive.

Plus exigeant que le statut d'« Associate Member » obtenu en 2024, le statut de « Certified Member » témoigne de la qualité de l'enseignement, de l'approche fondée sur l'apprentissage par l'expérience et de l'engagement de l'école en faveur de l'employabilité de ses diplômés. Il permet également aux étudiants de EIGHT d'obtenir le Supplemental Certificate délivré par l'EHL.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de cette reconnaissance institutionnelle, cette certification constitue une première pour la Tunisie. Elle confirme la capacité du pays à proposer une formation en Hospitality répondant aux plus hauts standards internationaux et positionne EIGHT Hospitality Business School comme une référence régionale dans la formation aux métiers de l'hospitalité.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.