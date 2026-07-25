Tunisie: Greenpeace salue l'autorisation des batteries solaires au pays, mais appelle à une stratégie nationale

La décision des autorités tunisiennes d'autoriser l'installation de systèmes de stockage par batteries pour les panneaux solaires constitue "une avancée ouvrant la voie à des solutions énergétiques décentralisées plus résilientes", a déclaré la directrice exécutive de Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ghiwa Nakat.

Dans une déclaration à l'agence TAP, elle a toutefois souligné que la portée de cette mesure demeurerait limitée si elle ne s'inscrivait pas dans une vision nationale à long terme faisant de l'énergie décentralisée un investissement stratégique au service de la préparation aux crises et du renforcement de la résilience des communautés.

Elle a également insisté sur l'impératif d'en garantir un accès équitable, grâce à des incitations à l'investissement et à des mécanismes de financement permettant d'en réduire le coût pour les citoyens.

"Le développement de systèmes d'énergies renouvelables équitables et résilients est devenu une nécessité pour assurer l'approvisionnement des infrastructures essentielles et des populations les plus vulnérables, faisant de la transition énergétique un levier de justice climatique", a-t-elle souligné.

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Elle a, par ailleurs, indiqué que Greenpeace suit avec une vive préoccupation les répercussions humaines et économiques de la vague de chaleur qui touche la Tunisie, à l'instar de plusieurs pays de la région.

Cet épisode de forte chaleur a mis les réseaux d'électricité et d'eau sous une pression sans précédent, provoquant des coupures prolongées dans plusieurs régions ainsi que des perturbations des services de télécommunications et d'internet.

Estimant que cette situation illustre les effets croissants du changement climatique sur les populations, Nakat a souligné que la crise climatique dépasse la seule dimension environnementale pour relever également d'un enjeu humain et de justice climatique, les populations les moins responsables des émissions étant aussi les plus exposées à leurs conséquences.

Elle a enfin rappelé que la sécurité énergétique ne se mesure pas uniquement à la continuité de l'approvisionnement en électricité, mais également à la capacité des communautés à résister aux chocs climatiques et à préserver leur santé ainsi que leurs moyens de subsistance.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) avait annoncé, le 22 juillet, que les particuliers sont désormais autorisés à installer des batteries de stockage associées à des onduleurs hybrides pour leurs installations photovoltaïques.

Cette mesure, prise dans un contexte de fortes chaleurs et de pression exceptionnelle sur le réseau électrique national, permettra aux utilisateurs de panneaux solaires d'alimenter leurs habitations grâce à l'électricité stockée, y compris lors de coupures temporaires du réseau, a indiqué la STEG.