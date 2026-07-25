Tunisie: CNOT / BNA - Un partenariat en faveur des athlètes et des valeurs olympiques

Le siège du Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a abrité, ce vendredi 24 juillet 2026, la cérémonie de signature du renouvellement de la convention de partenariat stratégique entre le CNOT et la Banque Nationale de l'Agriculture (BNA).

Cet accord réaffirme l'engagement de l'institution bancaire citoyenne aux côtés du mouvement olympique et de la jeunesse sportive tunisienne.

La signature s'est déroulée en présence du président du CNOT, Me Mehrez Boussayene, et du Directeur Général de la BNA, M. Ahmed Ben Moulehem.

Un soutien indéfectible aux athlètes et aux valeurs du sport

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S'exprimant à cette occasion, le président du CNOT, Mehrez Boussayene, s'est félicité de la reconduction de cet accord et a exprimé sa profonde gratitude envers la BNA pour son soutien continu aux activités de la lللجنö. Il a souligné que la BNA s'affirme comme un partenaire essentiel dans le soutien aux sportifs tunisiens qui défendent avec bravoure le drapeau national dans les manifestations régionales et internationales.

« Ce partenariat renforce la propagation des valeurs olympiques en Tunisie, telles que le partage, la solidarité et l'intégration. Il permet d'offrir à nos athlètes un cadre propice pour réaliser les meilleures performances et honorer le sport tunisien. Nous remercions chaleureusement la BNA pour son engagement indéfectible », a-t-il affirmé.

Engagement RSE et cap sur Los Angeles 2028

De son côté, le Directeur Général de la BNA, Ahmed Ben Moulehem, a rappelé que la banque et le CNOT partagent une vision et des valeurs nobles communes. Il a expliqué que si la BNA demeure un pilier de l'économie nationale, elle reste tout aussi motivée et investie dans l'accompagnement de la jeunesse et des talents sportifs du pays.

« Nous avons l'honneur d'être un partenaire du CNOT et d'accompagner ses programmes de développement. À travers notre politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), nous intervenons dans plusieurs secteurs vitaux tels que l'éducation, l'enfance et le sport », a précisé M. Ben Moulehem.

Il a notamment rappelé les initiatives de la banque en matière d'aménagement de terrains de proximité dans les quartiers, ainsi que ses conventions avec les ministères de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports (aménagement d'écoles, transport scolaire en milieu rural).

Ce partenariat renforcé permettra de stimuler l'encadrement des athlètes et de garantir des conditions de préparation optimales en vue des grandes échéances sportives internationales à venir, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.