Congo-Brazzaville: Parlement - Le budget de l'Etat rectificatif adopté à 2 778 milliards 016 millions FCFA

L'Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement adopté, le 23 juillet à Brazzaville, la loi de finances rectificative pour l'année 2026 arrêtée en recettes à la somme de 2 778 milliards 016 millions FCFA et en dépenses à la somme de 2 561 milliards 069 millions FCFA.

Le budget de l'Etat rectifié de l'exercice 2026 dégage, en effet, un excédent budgétaire prévisionnel de 216 milliards 947 millions FCFA. Le déficit de trésorerie estimé à 216 milliards 947 millions FCFA est résorbé par l'excédent budgétaire prévisionnel. L'équilibre global de cette loi de finances sera garanti par le recours aux instruments financiers dont les Bons du Trésor assimilables et les Obligations du Trésor assimilables à hauteur de 1 041 milliards 574 millions FCFA.

Demeurant conformes à la politique générale, les objectifs poursuivis s'alignent sur les orientations du cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028 et la politique budgétaire définie dans la lettre de cadrage du Premier ministre. Il s'agit, entre autres, de la consolidation des recettes publiques où l'accent sera mis sur l'amélioration de l'efficacité de la collecte, la digitalisation des processus, la réduction des exonérations fiscales et l'optimisation des recettes issues des ressources naturelles (Pétrole, forêt, mines).

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Il est également visé la rationalisation efficiente des dépenses publiques : le gouvernement prévoit une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement pour dégager l'espace budgétaire nécessaire au financement des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, la santé, l'éducation et l'emploi des jeunes.

S'agissant de la gestion de la dette publique, le gouvernement s'engage à poursuivre les efforts de réduction du niveau de la dette, à travers l'affectation d'une partie des excédents primaires aux remboursements ainsi que le respect strict du plan d'apurement de la dette intérieure. Il entend aussi renforcer la résilience de l'économie par le développement des secteurs hors pétrole et la reconstitution du fonds de stabilisation à la Banque des Etats de l'Afrique centrale.

Le niveau d'exécution du budget au 31 mars

Selon les rapports des commissions économie et finances des deux chambres du Parlement, à fin mars 2026, les recettes et les dépenses du budget de l'Etat sont réalisées respectivement à 923,3 milliards FCFA et 815,9 milliards FCFA contre 1 209,0 milliards FCFA et 941,6 milliards FCFA l'année dernière à la même période. Ainsi, il se dégage un solde budgétaire excédentaire de 107,3 milliards FCFA contre 267,5 milliards FCFA une année auparavant, à la même période.

Le budget général, quant à lui, est exécuté en recettes à 887,9 milliards FCFA et en dépenses à 780,6 milliards FCFA pour des prévisions annuelles de 2 411,0 milliards FCFA et 2 059,0 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 36,8 0/0 pour les recettes et 37,9 0/0 pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses des budgets annexes sont réalisées à 0,1 milliard FCFA pour des prévisions de 8,8 milliards FCFA avec un taux de réalisation de 0,9 0/0. Elles sont en diminution de 1,6 milliard FCFA (-94,1 0/0) par rapport au niveau atteint à fin juin 2024. « Les comptes spéciaux du trésor sont exécutés en recettes et en dépenses à 35,2 milliards FCFA contre 31,2 milliards FCFA l'année passée à la même période », précisent les rapports.

Notons qu'au Sénat, la séance plénière consacrée à l'adoption du budget de l'Etat rectificatif exercice 2026 a été dirigée par son président, Pierre Ngolo, alors qu'à l'Assemblée nationale, elle a été patronnée par le premier vice-président, Léon Alfred Opimbat.