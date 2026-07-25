Congo-Brazzaville: Salon international du livre et des Arts de Pointe-Noire - La troisième édition lancée au musée Cercle africain

Ecrivains et amoureux de l'art sont depuis le 23 juillet à la troisième édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire (Silap) qui a été lancée en présence de Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville; de Chardin Alphonse Nkala, directeur général des Arts et Lettres; et de Nathalie Jocelyne Ngouanda Maye, représentant le consulat général de la République centrafricaine (RCA) à Pointe-Noire.

Auteurs, amoureux des belles lettres, artistes de la RCA, du Gabon et des deux Congo échangent, jusqu'au 26 juillet, autour du thème "Littérature et arts : maillons de développement des nations"; à la faveur de la troisième édition du Silap. Ce salon qui se tient tous les deux ans depuis 2021 est une initiative de l'écrivain, poète, comédien, dramaturge, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, président du comité d'organisation et président national de l'Institut international de théâtre.

Après sa participation au Salon du livre de Paris en 2016 ainsi qu' à d'autres rencontres et colloques internationaux sur le livre et les arts, le promoteur du Silap avait tenu à organiser un événement mondial pour célébrer les belles lettres et les arts à Pointe-Noire.

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« Nous avons pensé combler un vide, celui de créer une passerelle entre les créateurs d'ici et d'ailleurs avec pour objectifs de favoriser l'éclosion et la promotion des nouveaux talents littéraires et artistiques, de mettre en orbite la culture et les arts de la République du Congo, de créer une passerelle entre les artistes de Pointe-Noire, du Congo, de la sous-région, et du reste du monde, d'offrir un cadre d'échange culturel entre divers peuples du monde, de faire de Pointe-Noire une des grandes villes de rencontres culturelles et artistiques, d'amener la population en général et la jeunesse en particulier à s'intéresser à la culture et aux arts,... », a dit Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah.

Louant l'initiative, Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville, a déclaré: « En offrant un véritable cadre institutionnel de promotion des arts et de la création longtemps attendu par les acteurs culturels de notre ville, le Silap est désormais et à ce titre une plateforme de dialogue et de fabrique des talents. Il nourrit la réflexion intellectuelle et la créativité, favorise la réussite éducative, renforce le vivre-ensemble, valorise le patrimoine culturel et créatif, attire les visiteurs et participe au rayonnement touristique de Pointe-Noire et contribue à l'essor de l'économie locale ».

La table ronde sur le thème « Littérature et arts : maillons de développement des nations», animée par Alexandrine Lao de la RCA, Martin Pape Engemba de la République démocratique du Congo, Rosny Souaga du Gabon, et Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah du Congo a ouvert les activités du Silap. Les échanges ont éclairé le public sur le devoir qui incombe à chacun de faire vivre la littérature et le livre.

Réservoir infini du savoir et de la connaissance, le livre doit être consommé comme le sont les denrées alimentaires. Ce, à travers les bibliothèques, les centres de lecture mais aussi dans les écoles, les librairies...La mutualisation, la conjugaison des efforts, le partage des idées et expériences constituent autant de passerelles pouvant rendre le livre disponible partout et en tout lieu.

La littérature existe et a des beaux jours devant elle pour peu que le livre soit à la portée des lecteurs en le rendant accessible à tous, ont reconnu les participants. Une appropriation du livre par les enfants et la jeune génération est plus que souhaitée pour la perpétuation de la lecture par les jeunes, moyen essentiel de les éloigner des loisirs malsains et distractions non utiles.

La présentation, la vente et la dédicaces de plusieurs oeuvres littéraires ont mis fin à la première journée du Silap.