Rwanda: Paul Kagame construit une puissance d'influence sur le continent

Diplomatie agile, armée projetable, intelligence économique et stratégie de réputation : Kigali s'impose comme une puissance d'influence, malgré des ressources limitées.

Comment un État enclavé de 13 millions d'habitants, doté d'un produit intérieur brut de moins de 15 milliards de dollars, est-il parvenu à peser davantage sur les équilibres africains que plusieurs puissances historiques du continent ? Le rapport publié par l'Institut français des relations internationales (Ifri) apporte une réponse éclairante : le Rwanda a substitué à la puissance traditionnelle une stratégie d'influence fondée sur la diplomatie, la sécurité et l'intelligence économique.

L'émergence de Kigali intervient alors que plusieurs acteurs majeurs - Afrique du Sud, Nigeria, Égypte ou Algérie - connaissent un relatif repli diplomatique, absorbés par leurs défis internes. Paul Kagame a saisi cette fenêtre stratégique pour positionner son pays comme un partenaire fiable des grandes puissances et des institutions internationales.

Le premier levier est diplomatique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sous l'impulsion directe du chef de l'État, le Rwanda a considérablement étendu son réseau d'ambassades, investi les organisations régionales et internationales et placé plusieurs de ses cadres à des postes stratégiques, de la Banque africaine de développement à la Commission économique pour l'Afrique. Cette diplomatie, portée par une élite hautement qualifiée, agit comme un multiplicateur d'influence.

Le deuxième levier est militaire

Les déploiements des forces rwandaises en République centrafricaine et surtout dans la province mozambicaine de Cabo Delgado ont profondément renforcé la crédibilité de Kigali. En sécurisant cette région, les soldats rwandais protègent indirectement des investissements énergétiques de plusieurs dizaines de milliards de dollars engagés par des groupes tels que TotalEnergies, ExxonMobil, ENI ou CNPC. Cette capacité à produire de la sécurité confère au Rwanda une valeur stratégique largement supérieure à son poids économique.

Troisième levier : la diplomatie économique

Grâce au Rwanda Development Board, Kigali a fait de son attractivité un outil de puissance. Les partenariats conclus avec Arsenal, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou encore des franchises américaines participent d'un véritable narratif réputationnel, destiné à promouvoir un Rwanda stable, moderne et ouvert aux investisseurs.

Enfin, Kigali pratique un non-alignement pragmatique. Le pays entretient simultanément des relations étroites avec les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les monarchies du Golfe, l'Inde ou encore le Commonwealth, sans s'enfermer dans une logique de blocs. Cette diversification renforce son autonomie stratégique.

Cette montée en puissance n'est toutefois pas exempte de controverses. Les accusations récurrentes concernant l'implication du Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo contrastent avec la modération des pressions internationales. Pour de nombreux partenaires, l'utilité stratégique de Kigali dans les domaines sécuritaire et économique continue de primer.

Au-delà du cas rwandais, le rapport de l'Ifri met en lumière une évolution majeure : au XXIe siècle, l'influence ne repose plus uniquement sur la taille ou les ressources naturelles, mais sur la capacité d'un État à projeter sa stabilité, sa crédibilité et sa vision. Le Rwanda est devenu l'illustration la plus aboutie de cette nouvelle géopolitique de l'influence en Afrique.