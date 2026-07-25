Algérie: Début des travaux de la Conférence nationale annuelle de préparation de la rentrée scolaire 2026-2027

ALGER — Les travaux de la Conférence nationale annuelle consacrée à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027 ont débuté, samedi à Alger, avec pour objectif d'évaluer l'état de préparation du secteur et d'examiner les aspects organisationnels, pédagogiques et administratifs en vue d'assurer la réussite de la rentrée scolaire.

Organisée à la Faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Alger 3, sous l'égide du ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, avec la participation des cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'Education des wilayas, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la finalisation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, à travers "l'évaluation de l'état de préparation du secteur et l'examen des différents aspects organisationnels, pédagogiques et administratifs y afférents".

S'étalant sur deux jours, les travaux de cette conférence verront l'organisation de neuf (9) ateliers consacrés à l'examen de plusieurs dossiers portant sur la scolarisation, l'évaluation pédagogique, les finances, les structures, l'encadrement pédagogique et administratif, les relations avec le partenaire social, les oeuvres sociales, la sécurité des établissements, les activités complémentaires, le soutien scolaire, le sport scolaire et la numérisation.

Les travaux s'achèveront, dimanche, par l'adoption d'une série de recommandations visant à garantir la réussite de la rentrée scolaire 2026-2027.

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