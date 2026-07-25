Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal au pays - Une menace jugée «fortement préoccupante»

En Côte d'Ivoire, malgré le démantèlement de milliers de sites clandestins ces cinq dernières années, l'orpaillage illégal continue de gagner du terrain. C'est le constat dressé jeudi 24 juillet 2026 par le Conseil national de sécurité. Face à l'extension du phénomène, les autorités ivoiriennes annoncent un durcissement de la riposte.

Depuis 2021, le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal affirme avoir démantelé plus de 8 500 sites clandestins en Côte d'Ivoire. Plus de 4 400 personnes ont été déférées devant la justice, dont près des deux tiers sont des étrangers. Les autorités revendiquent également la saisie de 960 millions de francs CFA (près de 1 458 240 euros), la récupération de 136 kilogrammes d'or et la destruction de nombreux équipements d'exploitation.

Malgré ces opérations, le phénomène continue de progresser. Le Conseil national de sécurité juge la situation « fortement préoccupante » en raison de ses conséquences sur l'environnement, la sécurité nationale et l'économie.

Des produits dangereux pour l'environnement

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Pour le docteur Albert Kouadio, spécialiste des questions minières, l'orpaillage illégal représente un manque à gagner important pour l'État. « L'or extrait est écoulé sur le marché noir », explique-t-il. Ce spécialiste met en garde : « Les orpailleurs clandestins utilisent des produits dangereux, notamment le mercure, qui pollue les sols. À terme, si rien n'est fait, ces terres pourraient devenir impropres à l'agriculture ».

Face à cette situation, le Conseil national de sécurité annonce un renforcement de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Les autorités veulent notamment associer davantage les préfets et les chefs coutumiers, renforcer la coopération avec les pays d'origine des orpailleurs étrangers et appliquer plus strictement les sanctions prévues par la loi.