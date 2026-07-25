Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye doit dévoiler le nom de son nouveau parti

Nouvelle étape ce samedi 25 juillet 2026 pour les partisans de Bassirou Diomaye Faye. La coalition « Diomaye Président » doit officiellement laisser la place à un nouveau parti, annoncé le vendredi 3 juillet 2026, dont le nom sera dévoilé lors d'une Assemblée générale constitutive. Le chef de l'État devrait en prendre la présidence. Cette naissance intervient dans un contexte de départs remarqués, tant au sein des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) qu'à l'Alliance pour la République (APR).

Au Sénégal, le nom de cette nouvelle formation sera dévoilé à partir de 15h TU au King Fahd Palace. C'est Bassirou Diomaye Faye lui-même qui devrait en prendre la présidence, alors qu'il demeure, à ce jour, officiellement membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef). La nouvelle structure ne dispose pour l'instant d'aucun siège à l'Assemblée nationale, où le parti conserve sa large majorité.

Cette naissance intervient alors que des départs se multiplient dans les partis d'opposition. Au Pastef, plusieurs cadres ont récemment quitté le navire pour rallier le président. Le parti minimise toutefois l'ampleur du mouvement : son chargé de communication, le député Amadou Ba, évoque moins d'une cinquantaine de démissions, loin, selon lui, des centaines de milliers de nouvelles adhésions revendiquées.

Deux membres de l'APR lancent leurs propres mouvements

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Du côté de l'Alliance pour la République (APR) de l'ancien président Macky Sall, deux responsables ont franchi le pas ces derniers jours en lançant leurs propres mouvements : Thérèse Faye Diouf et Pape Mahawa Diouf. Ni l'une ni l'autre n'ont officiellement rejoint le camp présidentiel, mais ces départs interrogent sur la suite de leur trajectoire politique.

Quant au grand congrès de la nouvelle formation, initialement prévu le 8 août 2026, son lieu et sa date seront communiqués ultérieurement.