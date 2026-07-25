Burkina Faso: Au pays, les autorités disent contrôler près de 75% du territoire

Au Burkina Faso, les autorités de transition ont dressé, vendredi 24 juillet 2026, le bilan des opérations de reconquête du territoire. Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique assure que l'État burkinabè contrôle désormais près des trois quarts du territoire, soit 74,53 %. Selon les autorités, c'est près d'un point de pourcentage de plus qu'en décembre 2025, ce qui représente un peu plus de 2 600 km² supplémentaires, l'équivalent d'environ quatre fois la superficie de Ouagadougou.

Le ministre burkinabè de la Guerre et de la Défense patriotique, le général Célestin Simporé, a affirmé, vendredi 24 juillet 2026, que les populations et l'administration publique sont de retour dans ces nouvelles zones pacifiées. Selon lui, ces avancées permettent aussi un ravitaillement régulier de plusieurs localités du pays.

Concernant le quart du territoire qui échappe encore au contrôle revendiqué par les autorités, il reste accessible « aux forces armées burkinabè », selon le ministre. « Nous pouvons aller partout et nous y allons », a-t-il affirmé à sa sortie de la séance d'évaluation sur les contrats d'objectifs du premier semestre 2026.

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Le général a également mis en avant les efforts réalisés ces derniers mois en matière de logistique, d'équipements et de moyens opérationnels des forces combattantes.

Des attaques qui se poursuivent dans plusieurs régions du pays

Cette évaluation intervient alors que les groupes armés terroristes multiplient les incursions sur le territoire, empêchant la libre circulation des populations.

Mardi, des hommes armés ont attaqué et pris le contrôle du détachement militaire de Tawori, dans la province de la Tapoa, qu'ils ont pillé selon plusieurs sources dans la région de l'Est.

Le lendemain, dans la région du Sud-Ouest, ce sont plusieurs postes des Volontaires pour la défense de la Patrie qui ont été pris pour cible par des combattants terroristes.