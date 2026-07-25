Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Nigérianes visent un onzième titre continental, les Marocaines en embuscade

Initialement prévue du 17 mars au 3 avril, la Confédération africaine de football a reprogrammé la CAN féminine du 26 juillet au 16 août 2026 au Maroc, qui accueillera le tournoi pour la troisième fois consécutive. Les Nigérianes font partie des grandes favorites et les Marocaines, à domicile, seront à surveiller.

La 14e édition de la CAN féminine se jouera dans les villes de Rabat et de Casablanca, seulement 12 mois après la CAN 2024 qui avait été reportée. Le match d'ouverture opposera l'Algérie au Sénégal à Rabat dimanche 26 juillet (17h00 TU). Parmi les 16 nations participantes, seules le Nigeria, tenant du titre, et l'Afrique du Sud ont déjà soulevé le trophée.

Seule nation africaine présente à toutes les Coupes du Monde Féminines de la Fifa depuis sa création en 1991, le Nigeria vise un onzième titre continental. Lors de l'édition 2024, jouée en 2025, les Super Falcons s'étaient imposées au terme d'un scénario renversant en finale. Menées 2-0 à la pause par le Maroc, elles l'avaient emporté 3-2.

Le Nigeria est l'équipe à battre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Menées par leur capitaine emblématique Rasheedat Ajibade et le sélectionneur Justine Madugu, l'équipe du Nigeria aborde cette édition 2026 dans la peau de l'équipe à battre. Déjà détentrices du nombre de titres avec cinq sacres, Francisca Ordega et Osinachi Ohale visent un sixième avec les Super Falcons. De son côté, Esther Okoronkwo, cadre incontournable du Nigeria, meilleure passeuse du précédent tournoi avec six offrandes, dont une sur le but de la victoire en finale pour Jennifer Echegini, espère écrire à nouveau l'histoire et conserver le titre.

« Soulever le trophée collectif compte bien plus pour moi qu'une distinction personnelle. Si le pays est heureux, je le suis aussi », a-t-elle indiqué dans un entretien à CAFOnline.com. Notre priorité absolue est d'atteindre les demi-finales afin de valider directement notre qualification pour la Coupe du Monde, a déclaré le sélectionneur nigérian. Notre second objectif est de conserver notre titre. Nous savons que la tâche sera difficile car toutes les équipes veulent nous détrôner », a-t-elle insisté. Placé dans le groupe C, le Nigeria affrontera la Zambie, l'Égypte et le Malawi, novice à ce niveau.

Cette édition de la CAN féminine est d'autant plus importante qu'elle sert également de qualification pour la Coupe du Monde féminine de la Fifa 2027. Les quatre demi-finalistes décrocheront leur ticket pour le Brésil. Les quatre équipes éliminées en quarts de finale disputeront elles un match de qualification intercontinental pour décrocher deux places.

L'équipe féminine du Maroc n'a pas encore réussi à égaler le succès de l'équipe masculine, en devenant la meilleure équipe d'Afrique, mais espère briller à domicile. Les Lionnes de l'Atlas ont terminé deuxièmes lors des deux dernières éditions. Les Marocaines s'étaient inclinées contre le Nigeria en 2024 (2-3) et contre l'Afrique du Sud en 2022 (1-2).

Pour leur troisième CAN à domicile, les Lionnes voudront désormais soulever la Coupe. On pourra aussi compter sur les Sud-Africaines, championnes d'Afrique en 2022, qui ont perdu quatre finales, en 2000, 2008, 2012 et 2018. En 2024, elles étaient arrivées jusqu'en demi-finale, comme en 2014 et 2016. Grâce à une victoire face à l'Angola en qualifications, le Malawi participe pour la première fois à la CAN.

Hausse de 100% du Prize-money pour le vainqueur

Les Camerounaises s'apprêtent elles à retrouver la CAN féminine après avoir manqué l'édition 2024. Repêchées pour la CAN 2026, elles abordent la compétition avec humilité. Elles affrontent le Mali pour leur premier match. À 37 ans, Gabrielle Aboudi Onguéné s'apprête à disputer au Maroc sa huitième Coupe d'Afrique des Nations.

L'ancienne capitaine des Lionnes indomptables, figure emblématique du football féminin camerounais, espère enfin conduire le Cameroun vers un premier sacre continental. « Nous savons ce qui s'est passé pour se retrouver à cette Coupe d'Afrique. Nous avons beaucoup travaillé à l'entraînement et on espère créer la surprise. Tout le monde se porte bien dans le groupe et l'ambiance est bonne », dit-elle au micro de RFI.

Patrice Motsepe, président de la CAF a annoncé mercredi 22 juillet une hausse de 100% pour le prize money du vainqueur. L'équipe qui remportera le tournoi repartira avec 2 millions de dollars de primes, contre un million auparavant. Le vice-champion empochera 750 000 dollars, contre 500 000 pour le troisième et 400 000 pour l'autre demi-finaliste. Chacune des 16 sélections qualifiées recevra au minimum une prime de participation de 150 000 dollars, contre 125 000 précédemment.