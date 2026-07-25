Soudan: A El-Obeid, «certains produits de base sont devenus inabordables»

Au Soudan, après des mois de siège, la situation est dramatique pour les habitants de la ville soudanaise d'El-Obeid, carrefour stratégique du Kordofan Sud, assiégée par les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Dogolo, dit « Hemedti ». Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU exprime ses inquiétudes. La population de cette ville d'un demi-million d'habitants a augmenté très vite avec l'afflux de déplacés. Et les pénuries empirent la situation.

Depuis des mois, El-Obeid au Soudan est partiellement encerclée par les forces paramilitaires, qui bombardent régulièrement la ville et ses alentours. Conséquence, les prix des denrées alimentaires ont fortement grimpé.

« Certains produits de base utilisés pour cuisiner, comme l'huile, les oignons, le sucre et le thé sont devenus inabordables. Par exemple, le sucre est passé de 3 000 à 8 000 livres soudanaises. De nombreuses familles n'arrivent plus à acheter suffisamment et ne mangent qu'une seule fois par jour. », explique Usra, habitante d'El-Obeid au micro d'Alexandra Brangeon du service Afrique de RFI.

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Même chose pour l'eau, affirme Duaa Tariq, membre d'un réseau d'entraide communautaire. Les paramilitaires bombardent délibérément les camions de marchandises qui approvisionnent la ville, pour dissuader les commerçants et créer des pénuries, explique-t-elle.

« En s'approchant d'El-Obeid, vous pouvez voir des camions de marchandise détruits sur le bord de la route, ainsi que des véhicules militaires, mais pas de bus. Ils ont été ciblés. Et dans la ville également, ce sont les stations-service, les stations de pompage et les installations d'électricité qui ont été bombardées pour créer une pénurie... Rappelez-vous, à Khartoum et à El-Fasher, la famine a été provoquée par la fermeture des marchés. »

Une situation humanitaire exacerbée par le nombre croissant de déplacés qui arrivent quotidiennement à El-Obeid, dont le nombre est estimé à plus de 100 000 personnes.