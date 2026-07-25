Sénégal: Serigne Guèye Diop annonce la plus grande zone industrielle du pays à Mbacké

En visite à Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, le ministre de l'Industrie et du Commerce a constaté un bon approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité. Profitant de cette tournée, Serigne Guèye Diop a annoncé la création, à Mbacké, de la plus grande zone industrielle du Sénégal sur un terrain de 200 hectares offert par le khalife général des mourides.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, s'est rendu à Touba pour s'enquérir du niveau d'approvisionnement des marchés en prélude au Grand Magal. À l'issue de cette visite, il a été reçu par le khalife général des mourides ainsi que par son porte-parole. Au terme de ces rencontres, il a annoncé que Serigne Mountakha Mbacké a mis à la disposition de l'État du Sénégal un terrain de 200 hectares destiné à accueillir la future zone industrielle du département de Mbacké.

Selon le ministre, cette infrastructure, qui sera implantée dans la commune de Typ, sera la plus grande zone industrielle du Sénégal. Elle fera également office de zone économique spéciale et accueillera des unités industrielles dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, du textile et d'autres activités manufacturières.

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Serigne Guèye Diop a également indiqué que cette zone industrielle sera dotée d'un port sec. « Les produits en provenance du port de Dakar, du port de Bargny ou du futur port de Ndayane seront acheminés directement vers le port sec de la zone industrielle », a-t-il expliqué. Selon lui, cette infrastructure permettra de réduire les coûts logistiques, d'accélérer les opérations de dédouanement et de faire gagner un temps précieux aux opérateurs économiques.

L'autre composante majeure du projet concerne la formation professionnelle. Le ministre a annoncé la création d'un centre de formation professionnelle et d'un lycée technique au sein de la zone industrielle. « Touba ne dispose pas encore d'un centre de formation professionnelle. Une grande partie de notre jeunesse, après l'école coranique, doit être formée aux métiers de la mécanique, de l'électricité industrielle et à ceux des autres filières techniques », a-t-il souligné. Il a précisé que le financement du projet est déjà acquis et que l'État n'attend plus que la cérémonie de pose de la première pierre pour lancer les travaux.

Auparavant, le marché Mame Bineta de Dianatoul Mahwa et le marché Ocass avaient constitué les principales étapes de cette tournée. Sur place, le ministre a constaté une forte présence du riz local sur les étals. Selon lui, cette production nationale répond de plus en plus aux besoins des consommateurs et illustre les progrès réalisés en matière de souveraineté alimentaire.

S'agissant de l'huile, Serigne Guèye Diop s'est félicité du développement des activités de raffinage à Touba, aussi bien pour l'huile d'arachide que pour l'huile de palme. Il a encouragé les opérateurs de la filière à poursuivre cette dynamique et invité les populations à privilégier la consommation des produits transformés localement.

Le ministre a également rappelé que l'importation de l'oignon est suspendue cette année, le marché étant suffisamment approvisionné par la production nationale. Selon lui, cette situation témoigne des avancées du Sénégal vers l'autosuffisance alimentaire. Le même constat a été fait pour la pomme de terre, dont la production locale couvre désormais la demande.

Au cours de sa tournée, Serigne Guèye Diop a rencontré des producteurs de bananes. Cette filière, a-t-il indiqué, connaît une évolution encourageante. Selon lui, la production nationale permet désormais de couvrir près de six mois de consommation, générant une économie estimée à 80 milliards de francs CFA grâce à la réduction des importations.

Le ministre a enfin insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des produits mis sur le marché, particulièrement à l'approche du Grand Magal. « Des brigades mixtes réunissant les services du Commerce et de l'Hygiène sont déployées afin de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs », a-t-il déclaré, avant d'appeler les commerçants à faire preuve de responsabilité dans la commercialisation de leurs produits.