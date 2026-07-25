Sénégal: L'État mise sur Touba pour expérimenter l'Acte 4 de la décentralisation

La commune de Touba Mosquée fait partie des collectivités locales qui bénéficieront d'un accompagnement spécifique de l'État dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Acte 4 de la décentralisation. L'annonce a été faite, vendredi 24 juillet 2026, par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, au terme d'une visite à la mairie de Touba, dont une partie des locaux a été endommagée par un incendie survenu dimanche dernier.

« Touba figure parmi les mairies pilotes que nous souhaitons accompagner de manière particulière dans le cadre de l'Acte 4 de la décentralisation », a déclaré le ministre. Moussa Bala Fofana a précisé qu'une dizaine de municipalités pilotes seront sélectionnées dans chacun des pôles territoriaux afin de bénéficier d'un accompagnement renforcé. Selon lui, le choix porté sur Touba s'explique par les spécificités de la ville et les nombreux défis liés à son développement.

Le ministre a indiqué que son département apportera son appui à la municipalité dans plusieurs domaines, notamment la restructuration urbaine, l'accès au logement, ainsi que la gestion de l'eau et de l'assainissement. Il a également souligné que, depuis son arrivée à la tête du ministère, de nouveaux plans ont été élaborés en faveur des collectivités territoriales. « Même sur le plan architectural, nous avons conçu de nouveaux modèles de mairies intégrant les exigences de sécurité, avec notamment des espaces dédiés au stockage du matériel », a-t-il expliqué.

Moussa Bala Fofana a, par ailleurs, salué la réactivité du maire de Touba qui, selon lui, a pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public malgré les dégâts occasionnés par l'incendie. Il a assuré que l'État accompagnera la commune dans les travaux de réhabilitation du bâtiment.

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Prenant la parole, le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, s'est réjoui de cette visite ministérielle qu'il considère comme une marque de solidarité de l'État à l'endroit de sa commune. Il a indiqué que les services municipaux ont poursuivi leur fonctionnement malgré les dommages causés par l'incendie, avant de solliciter l'accompagnement de l'État pour la réfection du bâtiment afin de permettre à la mairie de retrouver l'ensemble de ses capacités de fonctionnement.