Sénégal: Recrudescence de la grippe - L'impératif retour des mesures barrières

Face à la forte circulation de la grippe saisonnière et à la pression exercée sur les structures de soins, le renforcement des mesures de prévention individuelle et collective s'avère indispensable.

1. Le point sur les gestes essentiels à réinstaurer au quotidien

Chaque saison hivernale s'accompagne d'une recrudescence des infections respiratoires aiguës. Dans notre pratique médicale quotidienne, nous constatons un afflux important de patients présentant les symptômes caractéristiques de la grippe : fièvre élevée, maux de gorge, courbatures, asthénie profonde et toux.

Face à ce profil épidémique, la prévention demeure notre bouclier le plus efficace. Il est primordial de réintégrer des réflexes simples mais rigoureux dans nos interactions sociales et professionnelles.

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2. Le port du masque

Bien que les contraintes sanitaires allégées appartiennent désormais au quotidien, le masque chirurgical conserve toute sa pertinence médicale. Il agit comme un filtre direct contre la projection et l'inhalation de gouttelettes infectieuses.

Son utilisation est vivement conseillée dans les situations suivantes :

Dans les espaces clos et à forte promiscuité, tels que les transports en commun.

Au sein des établissements de santé et des pharmacies, afin de protéger les populations fragiles.

Dès l'apparition de symptômes évocateurs, pour limiter la propagation du virus sur le lieu de travail ou dans la sphère privée.

3. L'hygiène des mains

Le mode de transmission de la grippe ne se limite pas à l'air ambiant ; il passe également par le contact direct ou indirect via des surfaces contaminées (foires aux microbes du quotidien).

Un lavage minutieux et régulier des mains à l'eau et au savon, ou l'application méthodique d'une solution hydroalcoolique, neutralise efficacement l'agent pathogène avant qu'il ne pénètre dans l'organisme par les voies nasales ou buccales.

4. L'aération des espaces de vie et de travail

Le confinement de l'air dans les pièces fermées favorise la concentration de la charge virale. La lutte contre la transmission passe par un renouvellement régulier de l'atmosphère intérieure.

Il est recommandé de ventiler largement chaque pièce pendant 10 à 15 minutes, au moins deux à trois fois par jour, qu'il s'agisse des habitations, des bureaux ou des salles de classe.

L'adoption automatique de ces mesures de protection (port du masque, hygiène des mains et aération) relève de la responsabilité collective. Elle permet non seulement de préserver sa propre santé et celle de ses proches, mais aussi de modérer la charge pesant sur l'ensemble du système de soins.