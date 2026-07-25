Sénégal: Roberto De Zerbi - « Pape Sarr a un problème personnel... »

Pape Matar Sarr devait reprendre le chemin de l'entraînement avec Tottenham. Mais le Lion n'a pas encore rejoint ses coéquipiers. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, a donné de ses nouvelles.

Après la Coupe du monde disputée avec le Sénégal, Pape Matar Sarr a bénéficié de quelques jours de vacances pour se reposer, avant d'attaquer la nouvelle saison avec Tottenham. Toutefois, le milieu de terrain sénégalais n'a pas encore rejoint ses coéquipiers, ce qui fait naître certaines spéculations. Mais son entraîneur, Roberto De Zerbi, a donné des explications.

Appelé à expliquer la raison de l'absence de Pape Matar Sarr, 26 jours après l'élimination du Sénégal au Mondial, le technicien italien a répondu ce samedi 25 juillet, en conférence de presse : « Bentancur est un joueur crucial pour nous, tout comme Pape Sarr. J'ai discuté avec les joueurs après la Coupe du monde et nous avons envisagé des approches différentes pour chacun d'eux. Bentancur a demandé une semaine supplémentaire, car il a traversé une saison très éprouvante, et Pape Sarr a un problème personnel pour lequel il a également sollicité une semaine de plus. Mais voilà, il n'y a aucun problème. »