Sénégal: Roberto De Zerbi - « Pape Sarr a un problème personnel... »

25 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Pape Matar Sarr devait reprendre le chemin de l'entraînement avec Tottenham. Mais le Lion n'a pas encore rejoint ses coéquipiers. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, a donné de ses nouvelles.

Après la Coupe du monde disputée avec le Sénégal, Pape Matar Sarr a bénéficié de quelques jours de vacances pour se reposer, avant d'attaquer la nouvelle saison avec Tottenham. Toutefois, le milieu de terrain sénégalais n'a pas encore rejoint ses coéquipiers, ce qui fait naître certaines spéculations. Mais son entraîneur, Roberto De Zerbi, a donné des explications.

Appelé à expliquer la raison de l'absence de Pape Matar Sarr, 26 jours après l'élimination du Sénégal au Mondial, le technicien italien a répondu ce samedi 25 juillet, en conférence de presse : « Bentancur est un joueur crucial pour nous, tout comme Pape Sarr. J'ai discuté avec les joueurs après la Coupe du monde et nous avons envisagé des approches différentes pour chacun d'eux. Bentancur a demandé une semaine supplémentaire, car il a traversé une saison très éprouvante, et Pape Sarr a un problème personnel pour lequel il a également sollicité une semaine de plus. Mais voilà, il n'y a aucun problème. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.