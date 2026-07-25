Cap-Vert: Vozinha, le gardien révélation du Mondial, a trouvé un nouveau club

25 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le portier cap-verdien Vozinha, devenu l'une des figures marquantes de la dernière Coupe du monde, va poursuivre sa carrière au Chili. Le club de Colo Colo a confirmé vendredi son arrivée prochaine.

C'est le président du club, Anibal Mosa, qui a fait l'annonce devant la presse, juste avant une rencontre de championnat. Selon lui, le gardien doit rejoindre Santiago dans les jours à venir pour y passer sa visite médicale, avant une présentation officielle au Stade Monumental.

Une épopée mondiale à 40 ans

À 40 ans, Vozinha, de son vrai nom Josimar José Evora Dias, a marqué la compétition par ses prestations, dont un match nul spectaculaire face à l'Espagne, future championne du monde. Sous ses gants, la sélection du Cap-Vert a créé la surprise en atteignant les seizièmes de finale, où les Requins Bleus n'ont cédé qu'aux prolongations face à l'Argentine, finaliste du tournoi (3-2).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un parcours tardif et atypique

Le gardien n'a signé son tout premier contrat professionnel qu'à 26 ans, après être passé par plusieurs championnats peu médiatisés : Chypre, la Slovaquie, la Moldavie ou encore l'Angola. Avant de s'envoler pour le Chili, il évoluait au GD Chaves, en deuxième division portugaise.

Anibal Mosa a justifié ce choix par la forme actuelle du joueur : « Sportivement, il est en très bonne forme, c'est pour cela que nous le recrutons. »

Une popularité explosive sur les réseaux

Au-delà de ses performances sur le terrain, Vozinha doit aussi sa notoriété récente à un coup de projecteur inattendu : relayé par l'influenceur brésilien Casimiro, il a vu son nombre d'abonnés Instagram exploser, passant d'environ 50 000 à près de 30 millions en quelques semaines seulement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.