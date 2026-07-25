Cap-Vert: Vozinha, le gardien révélation du Mondial, a trouvé un nouveau club

Le portier cap-verdien Vozinha, devenu l'une des figures marquantes de la dernière Coupe du monde, va poursuivre sa carrière au Chili. Le club de Colo Colo a confirmé vendredi son arrivée prochaine.

C'est le président du club, Anibal Mosa, qui a fait l'annonce devant la presse, juste avant une rencontre de championnat. Selon lui, le gardien doit rejoindre Santiago dans les jours à venir pour y passer sa visite médicale, avant une présentation officielle au Stade Monumental.

Une épopée mondiale à 40 ans

À 40 ans, Vozinha, de son vrai nom Josimar José Evora Dias, a marqué la compétition par ses prestations, dont un match nul spectaculaire face à l'Espagne, future championne du monde. Sous ses gants, la sélection du Cap-Vert a créé la surprise en atteignant les seizièmes de finale, où les Requins Bleus n'ont cédé qu'aux prolongations face à l'Argentine, finaliste du tournoi (3-2).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un parcours tardif et atypique

Le gardien n'a signé son tout premier contrat professionnel qu'à 26 ans, après être passé par plusieurs championnats peu médiatisés : Chypre, la Slovaquie, la Moldavie ou encore l'Angola. Avant de s'envoler pour le Chili, il évoluait au GD Chaves, en deuxième division portugaise.

Anibal Mosa a justifié ce choix par la forme actuelle du joueur : « Sportivement, il est en très bonne forme, c'est pour cela que nous le recrutons. »

Une popularité explosive sur les réseaux

Au-delà de ses performances sur le terrain, Vozinha doit aussi sa notoriété récente à un coup de projecteur inattendu : relayé par l'influenceur brésilien Casimiro, il a vu son nombre d'abonnés Instagram exploser, passant d'environ 50 000 à près de 30 millions en quelques semaines seulement.